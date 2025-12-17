زلزال بقوة 4 ريختر يضرب المنطقة الشرقية في السعودية

شهدت المنطقة الشرقية في السعودية، اليوم الأربعاء زلزالاً بقوة 4 درجات على مقياس ريختر.

زلزال في السعودية

وأعلنت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، عن وقوع هزة أرضية في المنطقة الشرقية صباح يوم الأربعاء في تمام الساعة 01:11:23.

وأوضحت أن الهزة الأرضية تبعد مسافة 9 كم تقريباً شرق حرض وبقدر زلزالي بلغ 4 درجات على مقياس ريختر.

أحوال الطقس في السعودية

وفي سياق متصل، نبه المركز السعودي للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس بـ "إنذار أحمر" من أمطار غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض، تستمر حتى الساعة 6 من صباح يوم الأربعاء.

ويشمل التنبيه الحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والدرعية والعاصمة الرياض.