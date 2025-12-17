سوريا تعلن تفكيك خلية تابعة لـ «داعش» نفذت هجمات في إدلب وحلب

أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس الثلاثاء، ضبط خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي نفذت هجمات ضد دوريات أمنية وعسكرية في إدلب وحلب.

خلية تابعة لداعش في سوريا

وأوضحت قيادة الأمن الداخلي السوري في مدينة إدلب، أنه بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب بجهاز الاستخبارات العامة، تلقي القبض على خلية إرهابية تابعة لـ"داعش" مسئولة عن تنفيذ عمليات إرهابية استهدفت دوريات أمنية وعسكرية في إدلب وحلب، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن الخلية استهدفت دورية لأمن الطرق على طريق دمشق – حلب قرب مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، أول أمس الأحد، وأسفرت عن مقتل 4 عناصر من الدورية.

وأضاف المرصد السوري أن الخلية المقبوض عليها مسؤولة عن استهدافٍ آخر طال الضابطة الجمركية في ريف حلب الجنوبي، في الثالث من ديسمبر الجاري، والذي أدى إلى مقتل عنصرين منها.