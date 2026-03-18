الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

قنصوة ومجدي يعقوب يناقشان تعزيز التعاون المشترك لدعم الرعاية الصحية في مصر وإفريقيا

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

استقبل الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، البروفيسور مجدي يعقوب الرئيس الشرفي للجامعة البريطانية ، بحضور فريدة خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، والدكتور محمد لطفي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الجامعة البريطانية في مصر، بمقر وزارة التعليم العالي بالعاصمة الجديدة.

وذلك في إطار تعزيز التعاون الإستراتيجي بين وزارة التعليم العالي ومؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، ودعم جهود تطوير منظومة الرعاية الصحية والبحث العلمي في مصر والقارة الإفريقية.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة ، أن التعاون بين وزارة التعليم العالي ومؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب يمثل نموذجًا ناجحًا ومستدامًا للشراكة بين الدولة والمؤسسات العلمية، ويعكس تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والمبادرات العلمية والطبية المتميزة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون أسهم في تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية، خاصة من خلال مركز أسوان للقلب، الذي أصبح منارة طبية متقدمة تقدم خدماتها وفق أعلى المعايير العالمية.

ونوّه الوزير، إلى أن الشراكة الممتدة بين الوزارة والمؤسسة لا تقتصر على تقديم الخدمات العلاجية فقط، بل تشمل مجالات البحث العلمي، والتدريب الطبي، وبناء القدرات للكوادر الصحية، من خلال إتاحة فرص التدريب العملي للأطباء وهيئات التمريض داخل مراكز المؤسسة، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة أحدث التطورات في مجالات أمراض وجراحات القلب.

كما شدد الوزير، على أن هذا التعاون يعزز الدور الإقليمي لمصر في دعم المنظومات الصحية بالدول الإفريقية، من خلال نقل الخبرات وتدريب الكوادر الطبية، بما يعكس التزام الدولة المصرية بدعم أشقائها في القارة الإفريقية.

من جانبه، أعرب البروفيسور مجدي يعقوب عن تقديره للدعم المستمر من وزارة التعليم العالي، مؤكدًا أن الشراكة مع الوزارة تمثل ركيزة أساسية في التوسع في تقديم خدمات طبية متقدمة، إلى جانب دمج البحث العلمي بالتطبيقات العلاجية وبرامج التدريب، بما يسهم في تحقيق أفضل نتائج علاجية للمرضى، ودعم النظم الصحية في مصر والدول الإفريقية.

وأشار الدكتور محمد لطفي ، إلى تقديره للدور الرائد الذي تقوم به مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب في مجال التدريب وبناء القدرات، مشيرًا إلى التعاون القائم بين مؤسسة مجدي يعقوب والجامعة  البريطانية في مصر في تدريب الطلاب، لافتا إلى منح الدارسين في برنامج ماجستير التمريض  بالجامعة من رواندا، فرصًا لاتمام تدريباتهم العملية بمركز أسوان للقلب، في إطار برامج تستهدف تأهيل كوادر طبية إفريقية قادرة على دعم وتطوير المنظومات الصحية في بلدانها.

ولفت إلى أن الجامعة البريطانية في مصر  بصدد تنظيم ماراثون رياضي يوم 17 أبريل المقبل برعاية وزير التعليم العالي، وذلك في إطار دعم المبادرات الوطنية والأممية ونشر الوعي الصحي، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الطبية الرائدة، وفي مقدمتها مؤسسة مجدي يعقوب.

بالصور

مع اقتراب العيد ..6 نصائح للحفاظ على صحة الأظافر

مع اقتراب العيد 6 نصائح للحفاظ على صحة الأظافر
مع اقتراب العيد 6 نصائح للحفاظ على صحة الأظافر
مع اقتراب العيد 6 نصائح للحفاظ على صحة الأظافر

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية
وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية
وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني
المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني
المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

قبل العيد بساعات.. طريقة عمل سلطة الرنجة بطعم خطير يفتح النفس ويخلي سفرتك مختلفة
قبل العيد بساعات.. طريقة عمل سلطة الرنجة بطعم خطير يفتح النفس ويخلي سفرتك مختلفة
قبل العيد بساعات.. طريقة عمل سلطة الرنجة بطعم خطير يفتح النفس ويخلي سفرتك مختلفة

