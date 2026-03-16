وزير التعليم العالي: تبني خطط ورؤى واضحة تستهدف رفع تنافسية الخريجين

شهد الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات حفل الإفطار السنوي للطلاب الوافدين، الذي نُظم بإشراف الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والدكتور أحمد عبدالغني رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين، بحضور عدد من رؤساء الجامعات، وأمناء المجالس، والسفراء، والمستشارين والملحقين الثقافيين، إلى جانب قيادات الوزارة والإعلاميين والطلاب الوافدين.

وفي كلمته، أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن الوزارة تعمل على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الهادفة إلى تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك عبر تبني خطط تنفيذية ورؤية واضحة تستهدف رفع تنافسية الخريجين، وتزويدهم بالمعارف والمهارات التي تمكنهم من مواكبة متطلبات سوق العمل، موضحًا أن مصر تمتلك ثروة بشرية متميزة ينبغي استثمارها بما يعزز مكانتها ودورها الريادي.

وأكد الوزير استمرار جهود الوزارة لتطوير منظومة الخدمات المقدمة للطلاب الراغبين في الدراسة بالجامعات المصرية من مختلف الجنسيات، وذلك من خلال تيسير إجراءات التقديم والتسجيل عبر منصة "ادرس في مصر"، بما يضمن توفير تجربة تعليمية متميزة للطلاب الوافدين، ويسهم في تسهيل إجراءات التحاقهم بالجامعات المصرية.

وأشار الدكتور عبدالعزيز قنصوة إلى أن جذب الطلاب الوافدين للدراسة في الجامعات المصرية يعد على رأس أولويات العمل في الوزارة، خاصة أنها تدعم مكانة جمهورية مصر العربية كوجهة تعليمية رائدة، مؤكدًا أن الدولة تنفذ خطة طموحة تهدف إلى ترسيخ مكانة مصر كقبلة تعليمية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مستفيدة من الخبرات الأكاديمية والبحثية العريقة التي تتمتع بها الجامعات المصرية.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن الجامعات المصرية تعمل على توفير بيئة تعليمية متكاملة، بما يسهم في إثراء تجربة الطلاب الوافدين، الذين يمثلون سفراء لبلادهم ودعامة مهمة للقوة الناعمة المصرية.

وأوضح الوزير اهتمام الجامعات المصرية بعقد شراكات أكاديمية مع جامعات دولية مرموقة، بما يفتح آفاقًا أوسع للتعلم والتبادل العلمي وبناء الخبرات المشتركة، وإتاحة برامج دراسية مشتركة، تمنح شهادات مزدوجة في تخصصات علمية حديثة.