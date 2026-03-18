طريقة عمل المقلوبة.. أكلة فخمة بطعم لا يقاوم

المقلوبة واحدة من أشهر الأطباق في المطبخ العربي، خاصة في بلاد الشام، حيث تجمع بين الأرز والخضار واللحم أو الدجاج في طبق واحد غني بالنكهات. وسُمّيت من بهذا الاسم لأنها تُقلب في طبق التقديم لتظهر بشكل مميز وشهي يجذب الأنظار قبل أن يفتح الشهية.

إذا كنتِ تبحثين عن وصفة ناجحة ومضمونة لتحضير المقلوبة في المنزل بمذاق يشبه المطاعم، فإليكِ الطريقة بالتفصيل مع أسرار نجاحها.د، للشيفرفيفي عثمان ..؟

مكونات المقلوبة

2 كوب أرز بسمتي مغسول ومنقوع

1 دجاجة مقطعة أو نصف كيلو لحم

2 حبة باذنجان متوسطة

2 حبة بطاطس

1 حبة قرنبيط (اختياري)

1 بصلة كبيرة

2 حبة طماطم

3 كوب مرق (شوربة)

2 ملعقة كبيرة زيت

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود

بهارات مشكلة

ورق لورا + حبهان (للسلق)

طريقة التحضير

1- تجهيز الدجاج أو اللحم

في قدر على النار، ضعي الدجاج أو اللحم مع البصل وورق اللورا والحبهان والملح والفلفل، واتركيه حتى ينضج تمامًا. بعد ذلك، ارفعيه من المرق واتركيه جانبًا، مع الاحتفاظ بالشوربة لاستخدامها لاحقًا.

2- تجهيز الخضار

قطّعي الباذنجان والبطاطس إلى شرائح، ثم قومي بقليها في الزيت حتى تكتسب لونًا ذهبيًا. ويمكنك أيضًا قلي القرنبيط إذا رغبتِ في إضافته.

3- ترتيب المكونات

في قدر عميق:

ضعي شرائح الطماطم في القاع

ثم طبقة من الباذنجان والبطاطس

ثم الدجاج أو اللحم

ثم طبقة الأرز بعد تصفيته

4- إضافة الشوربة

أضيفي المرق الساخن فوق الأرز حتى يغطيه بحوالي 2 سم، ثم أضيفي الملح والبهارات حسب الذوق.

5- الطهي

اتركي المقلوبة على نار متوسطة حتى تمتص الماء، ثم اخفضي النار وغطي القدر واتركيها لمدة 20–30 دقيقة حتى تنضج تمامًا.

6- التقديم

بعد أن تهدأ قليلًا، ضعي طبق التقديم فوق القدر، ثم اقلبيها بحذر لتظهر بشكلها المميز. زينيها بالمكسرات المحمصة والبقدونس.

أسرار نجاح المقلوبة مثل المطاعم

لا تكثري من الماء حتى لا تصبح معجنة

استخدمي أرز بسمتي عالي الجودة

اتركيها تهدأ قبل القلب حتى تحافظ على شكلها

تحمير الخضار يعطي طعمًا غنيًا ومميزًا

يمكن إضافة رشة قرفة أو بهارات سبع بهارات لمذاق أعمق

فوائد المقلوبة

تحتوي المقلوبة على عناصر غذائية متنوعة، حيث تجمع بين البروتين الموجود في اللحم أو الدجاج، والكربوهيدرات في الأرز، بالإضافة إلى الفيتامينات الموجودة في الخضروات، مما يجعلها وجبة متكاملة ومشبعة.