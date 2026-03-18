مرأة ومنوعات

طريقة عمل المقلوبة.. أكلة فخمة بطعم لا يقاوم

المقلوبة
المقلوبة
الدكتور مرزوق العادلي

المقلوبة واحدة من أشهر الأطباق في المطبخ العربي، خاصة في بلاد الشام، حيث تجمع بين الأرز والخضار واللحم أو الدجاج في طبق واحد غني بالنكهات. وسُمّيت من بهذا الاسم لأنها تُقلب في طبق التقديم لتظهر بشكل مميز وشهي يجذب الأنظار قبل أن يفتح الشهية.

إذا كنتِ تبحثين عن وصفة ناجحة ومضمونة لتحضير المقلوبة في المنزل بمذاق يشبه المطاعم، فإليكِ الطريقة بالتفصيل مع أسرار نجاحها.د، للشيفرفيفي عثمان ..؟

مكونات المقلوبة

  • 2 كوب أرز بسمتي مغسول ومنقوع
  • 1 دجاجة مقطعة أو نصف كيلو لحم
  • 2 حبة باذنجان متوسطة
  • 2 حبة بطاطس
  • 1 حبة قرنبيط (اختياري)
  • 1 بصلة كبيرة
  • 2 حبة طماطم
  • 3 كوب مرق (شوربة)
  • 2 ملعقة كبيرة زيت
  • ملح حسب الرغبة
  • فلفل أسود
  • بهارات مشكلة
  • ورق لورا + حبهان (للسلق)

طريقة التحضير

1- تجهيز الدجاج أو اللحم

في قدر على النار، ضعي الدجاج أو اللحم مع البصل وورق اللورا والحبهان والملح والفلفل، واتركيه حتى ينضج تمامًا. بعد ذلك، ارفعيه من المرق واتركيه جانبًا، مع الاحتفاظ بالشوربة لاستخدامها لاحقًا.

2- تجهيز الخضار

قطّعي الباذنجان والبطاطس إلى شرائح، ثم قومي بقليها في الزيت حتى تكتسب لونًا ذهبيًا. ويمكنك أيضًا قلي القرنبيط إذا رغبتِ في إضافته.

3- ترتيب المكونات

في قدر عميق:

  • ضعي شرائح الطماطم في القاع
  • ثم طبقة من الباذنجان والبطاطس
  • ثم الدجاج أو اللحم
  • ثم طبقة الأرز بعد تصفيته

4- إضافة الشوربة

أضيفي المرق الساخن فوق الأرز حتى يغطيه بحوالي 2 سم، ثم أضيفي الملح والبهارات حسب الذوق.

5- الطهي

اتركي المقلوبة على نار متوسطة حتى تمتص الماء، ثم اخفضي النار وغطي القدر واتركيها لمدة 20–30 دقيقة حتى تنضج تمامًا.

6- التقديم

بعد أن تهدأ قليلًا، ضعي طبق التقديم فوق القدر، ثم اقلبيها بحذر لتظهر بشكلها المميز. زينيها بالمكسرات المحمصة والبقدونس.

أسرار نجاح المقلوبة مثل المطاعم

  • لا تكثري من الماء حتى لا تصبح معجنة
  • استخدمي أرز بسمتي عالي الجودة
  • اتركيها تهدأ قبل القلب حتى تحافظ على شكلها
  • تحمير الخضار يعطي طعمًا غنيًا ومميزًا
  • يمكن إضافة رشة قرفة أو بهارات سبع بهارات لمذاق أعمق

فوائد المقلوبة

تحتوي المقلوبة على عناصر غذائية متنوعة، حيث تجمع بين البروتين الموجود في اللحم أو الدجاج، والكربوهيدرات في الأرز، بالإضافة إلى الفيتامينات الموجودة في الخضروات، مما يجعلها وجبة متكاملة ومشبعة.

المقلوبة طريقة عمل المقلوبة مقلوبة

جبل من ذهب تحت الأرض .. ثروة تتجاوز نصف تريليون دولار تُنتج 40% من ذهب العالم

هلال شهر شوال

عبر 7 لجان.. «البحوث الفلكية» يستطلع هلال شوال وتحديد موعد أول أيام عيد الفطر الخميس

أول أيام عيد الفطر المبارك

العيد إمتى.. دار الإفتاء تحدد موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

حفيظ دراجي

مهزلة.. تعليق حفيظ دراجي على سحب اللقب الأفريقي من السنغال

صورة أرشيفية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 18-3-2026

وائل جمعة

مُشادة بين وائل جمعة ونجم المغرب بعد سحب اللقب من السنغال .. ما السبب ؟

أحمد شوبير

قدّر ولطف .. «شوبير» عن تطورات حالة نجم بيراميدز بعد الإغماء وابتلاع اللسان

رئيس الاتحاد السنغالي السابق

رئيس الاتحاد السنغالي السابق يتحدّى «كاف»: لن نسلّم الكأس وسنصعّد لأعلى جهة دولية

مواصفات هاتف Edge 50 Neo

هل هاتفك منهم .. تحديث Android 16 يصل إلى تلك األأجهزة

جاك S2 و بايك X3 موديل 2026

مقارنة بين جاك S2 و بايك X3 موديل 2026

بى واى دى سيلايون 6 موديل 2026

مواصفات بي واي دي سيلايون 6 موديل 2026

رجيم صحي بعد العيد.. خطة سريعة لإنقاص الوزن والتخلص من دهون الكحك

نظام رجيم صحي بعد العيد.. خطة سريعة لإنقاص الوزن والتخلص من دهون الكحك بدون حرمان
نظام رجيم صحي بعد العيد.. خطة سريعة لإنقاص الوزن والتخلص من دهون الكحك بدون حرمان
نظام رجيم صحي بعد العيد.. خطة سريعة لإنقاص الوزن والتخلص من دهون الكحك بدون حرمان

) احذريها يوميًا.. مشروبات شهيرة قد تسبب حصوات الكلى دون أن تشعري
) احذريها يوميًا.. مشروبات شهيرة قد تسبب حصوات الكلى دون أن تشعري
) احذريها يوميًا.. مشروبات شهيرة قد تسبب حصوات الكلى دون أن تشعري

طريقة عمل البيض بالبلوبيف
طريقة عمل البيض بالبلوبيف
طريقة عمل البيض بالبلوبيف

علاقة صحة الفم بسرطان القولون
علاقة صحة الفم بسرطان القولون
علاقة صحة الفم بسرطان القولون

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لا تُسلِّم المرأة قلبها بسهولة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد