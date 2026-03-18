اول رد إيراني على قصف حقل باريس للغاز

هدد مقر خاتم الأنبياء العسكري، دولة الاحتلال بأن الرد على إستهداف حقل الغاز الإيراني سيكون قويا. قائلا إنه على العدو ترقب رد قواتنا القوي على استهداف حقل باريس للغاز.

وأضاف مقر خاتم الأنبياء العسكري في بيان له: العدو اعتدى على جزء من البنية التحتية للطاقة جنوبي إيران وسنرد بقوة في أول فرصة.

وختك مقر خاتم الأنبياء العسكري: حذرنا من أننا سنهاجم مصدر العدوان إذا تعرضت البنية التحتية للطاقة والاقتصاد لهجوم.

ومنذ قليل ؛ أفادت وكالة فارس الإيرانية بسماع دوي انفجارات وتسجيل إصابة خزانات ومنشآت للغاز في مصفاة عسلوية جنوبي البلاد.

ونقلت هيئة البث عن مسؤول إسرائيلي القول: هاجمنا منشأة الغاز الإيرانية الكبيرة في بوشهر جنوب البلاد "، مشيرا إلى أن الهجوم على منشأة الغاز جنوبي إيران تم بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وأضاف المصدر الإسرائيلي : استهداف مصنع لمعالجة الغاز يبدو أنه المفاجأة الأولى التي وعد بها وزير الدفاع الإسرائيل يسرائي كاتس اليوم. وأن استهداف مصنع لمعالجة الغاز في إيران هو أول مرة تقصف فيها بنى تحتية اقتصادية.

وختم مصدر إسرئيلي: تم تنفيذ التصعيد الموعود عبر استهداف مصنع معالجة غاز في إيران.