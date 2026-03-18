إيران تتوعد: استهداف حقل عسلوية للغاز جريمة حرب لن تمر دون رد

أكدت محافظة عسلوية الإيرانية إصابة أقسام عدة في حقل بارس الجنوبي للغاز بمقذوفات صهيونية أمريكية، مشيرة إلى أن الوضع تحت السيطرة وفرق الإطفاء تعمل على إخماد الحريق في الحقل ولا تقارير عن وقوع إصابات.

فيما نقلت وكالة فارس عن مصدر عسكري إيراني القول إن استهداف حقل عسلوية للغاز جريمة حرب لن تمر دون رد.

وشدد المصدر الإيراني على أنه سيتم ضرب البنى التحتية للعدو بعد استهدافه حقل عسلوية للغاز.

ومنذ قليل؛ أفادت وكالة فارس الإيرانية بسماع دوي انفجارات وتسجيل إصابة خزانات ومنشآت للغاز في مصفاة عسلوية جنوبي البلاد.

ونقلت هيئة البث عن مسؤول إسرائيلي القول: هاجمنا منشأة الغاز الإيرانية الكبيرة في بوشهر جنوب البلاد، مشيرا إلى أن الهجوم على منشأة الغاز جنوبي إيران تم بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وأضاف المصدر الإسرائيلي: استهداف مصنع لمعالجة الغاز يبدو أنه المفاجأة الأولى التي وعد بها وزير الدفاع الإسرائيل يسرائيل كاتس اليوم، وأن استهداف مصنع لمعالجة الغاز في إيران هو أول مرة تقصف فيها بنى تحتية اقتصادية.

وختم المصدر الإسرئيلي: تم تنفيذ التصعيد الموعود عبر استهداف مصنع معالجة غاز في إيران.

