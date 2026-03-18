الضرر يقترب من مصر.. تقارير تكشف تداعيات نقل مباريات إيران إلى المكسيك في كأس العالم

تتصاعد التكهنات حول إمكانية نقل مباريات منتخب إيران في كأس العالم 2026 إلى المكسيك، وسط مخاوف أمنية ناجمة عن الوضع الراهن في الشرق الأوسط، رغم أن البطولة ستُقام في الولايات المتحدة الأمريكية بعد 12 أسبوعًا فقط.

ويقع المنتخب الإيراني في المجموعة الثانية مع مصر ونيوزيلندا وبلجيكا.

وأفادت صحيفة “The Athletic” بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رفض أي تعليق رسمي، مؤكدا التزامه بالجدول المعلن في ديسمبر الماضي، فيما أكد مسؤولو المدن المكسيكية، وعلى رأسهم أليخاندرو هوت مدير مونتيري، جاهزية استضافة مباريات إيران إذا دعت الحاجة.

من جهتها، تابعت الصحيفة موقف الفرق المشاركة في المجموعة، حيث أشار الاتحاد النيوزيلندي إلى استعداده للعب أمام إيران في لوس أنجلوس حتى صدور أي تعليمات جديدة من فيفا، بينما شدد الاتحاد البلجيكي على التزامه بجدول المباريات الرسمي.

وتشير التكهنات إلى أن نقل مباريات إيران قد يخلق أزمة للمنتخب مصر، إذ أن مواجهة مصر وإيران المقررة في 27 يونيو قد تتزامن مع مباراة أوروجواي وإسبانيا، كما أن الجماهير المصرية قد تواجه صعوبة في حضور المباراة بالمكسيك بسبب الحاجة لتأشيرات إضافية، مما قد يحد من الدعم الجماهيري للفراعنة.

باختصار، الملف الأمني والسياسي حول إيران يثير جدلًا واسعًا قبل أشهر قليلة من انطلاق المونديال، مع تأكيد جميع الأطراف على الالتزام بالجدول الرسمي حتى صدور أي تعليمات جديدة من فيفا.