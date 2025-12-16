الصحة العالمية: سلالة جديدة من فيروس الإنفلونزا A(H3N2) تنتشر في أكثر من 30 دولة

حذرت منظمة الصحة العالمية من ارتفاع نشاط الإنفلونزا الموسمية وعدد من الفيروسات التنفسية حول العالم مع اقتراب فصل الشتاء.

وأعلنت المنظمة عن رصد سلالة فرعية جديدة من فيروس A(H3N2)، عرف بالسلالة K، للمرة الأولى في أكثر من 30 دولة.

وأكدت الصحة العالمية أن اللقاحات الحالية لا تزال توفر حماية فعالة ضد الأمراض الشديدة الناتجة عن الفيروس، داعية الدول إلى تكثيف عمليات الرصد والتطعيم والاستعداد لمواجهة أي تفشٍ محتمل.

وأشار التقرير إلى أن بعض الدول بدأت بالفعل تسجيل بدايات مبكرة لموسم الإنفلونزا منذ شهر أكتوبر، حيث وصلت الحالات سريعًا إلى مستويات وبائية. وأوضحت المنظمة أن فيروسات الإنفلونزا تتغير بسرعة، مما يجعل تحديث تركيبة اللقاحات بشكل منتظم أمرا ضروريا للحفاظ على فعاليتها.

وحذر الخبراء من ضرورة اتباع التدابير الوقائية وتلقي اللقاح لتجنب مضاعفات محتملة، خصوصا بين الفئات الأكثر عرضة للإصابة.