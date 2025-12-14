بعد تصريحات مستشار الصحة.. إجراءات تحمي الأسرة من فيروس الشتاء المنتشر

أكدت وزارة الصحة أن الالتزام بالإجراءات الوقائية البسيطة داخل المنازل يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الفيروسات الموسمية، ويساهم في حماية الأسرة والمجتمع، مع ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية للمعلومات وتجنب الشائعات المتداولة.



وفي ضوء تصريحات مستشار الصحة التي أكدت أن الفيروسات المنتشرة حاليًا هي إنفلونزا موسمية معتادة، شددت الجهات الصحية على مجموعة من الإجراءات الوقائية التي تساهم في الحد من انتشار العدوى، خاصة داخل المنازل خلال فصل الشتاء.



أولًا: الإجراءات الوقائية العامة للإنفلونزا الموسمية

الالتزام بالنظافة الشخصية، وعلى رأسها غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام.



تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة قدر الإمكان خلال فترات انتشار العدوى.



الحرص على الحصول على قسط كافٍ من الراحة والنوم لدعم المناعة.



تناول الغذاء المتوازن الغني بالفيتامينات والمعادن.



عدم تناول الأدوية، خاصة المضادات الحيوية، دون استشارة طبية.



ثانيًا: الإجراءات الوقائية داخل المنازل خلال الشتاء

تهوية المنازل يوميًا، حتى مع انخفاض درجات الحرارة، لتجديد الهواء.



عزل أي فرد تظهر عليه أعراض الإنفلونزا مؤقتًا داخل المنزل لتقليل انتقال العدوى.

تخصيص أدوات شخصية للمصاب وعدم مشاركتها مع باقي أفراد الأسرة.



الاهتمام بتنظيف الأسطح التي يتم لمسها باستمرار مثل مقابض الأبواب والطاولات.

غسل الأغطية والمفروشات بشكل منتظم، خاصة في حال وجود إصابة داخل المنزل.



ثالثًا: متى يجب طلب المشورة الطبية؟

عند استمرار ارتفاع درجة الحرارة لأكثر من يومين.

في حال ظهور أعراض شديدة مثل صعوبة التنفس أو الإجهاد الشديد.

إذا كان المصاب من الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات، مثل كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة.



