خاص| كريم الحو متسابق “ذا فويس”: عائلة محمد فوزي اعتذرت لي بعد التأكد من صحة القرابة

بعد ضجة واسعة حول المتسابق المصري كريم الحو في برنامج "ذا فويس"، أكد أنه لا توجد أي دعاوى قضائية بينه وبين عائلة محمد فوزي، مؤكدًا أن ما تردد في هذا الشأن مجرد تصريحات صحفية غير صحيحة.

أول تصريح صحفي من كريم الحو متسابق “ذا فويس”

وأضاف الحو، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن أبناء عم محمد فوزي تواصلوا معه وقدموا له اعتذارًا، كما تواصل مع حفيدة الفنان الراحل لشرح حقيقة الأمر، وتم الصلح بين جميع الأطراف، معتبرًا أن ما حدث لم يكن سوى سوء تفاهم وانتهى تمامًا.

وأوضح أن عددًا من أفراد العائلة تواصلوا معه لدعمه، عقب تقديمه - ما قال - إنها مستندات رسمية تثبت صحة موقفه، مشددًا على أنه لا يكترث بأي تهديدات قانونية.

ماذا بعد الخروج من “ذا فويس”؟

وأكد كريم الحو، أن بطاقته الشخصية تثبت صحة حديثه بشأن قرابته لعائلة الحو، حيث يظهر اسمه كاملًا: كريم محمد أحمد الحو.

وعن خطوته المقبلة بعد خروجه من برنامج ذا فويس، أشار إلى أن المرحلة القادمة ستكون أفضل، لافتًا إلى استعداده لطرح عدد من الأغاني الجديدة خلال الفترة المقبلة.