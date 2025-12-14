رئيس شعبة الذهب: الأسعار تتحرك لحظيا .. والحروب العالمية أبرز أسباب تقلب السوق

أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن أسعار الذهب والمعادن الثمينة تشهد تحركات متواصلة داخل السوق، موضحًا أن الأسعار قد تتغير كل دقيقة نتيجة التطورات السريعة في الأسواق المحلية والعالمية.

أسعار الفضة

أوضح إيهاب واصف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج “حديث القاهرة”، المٌذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن التغيرات في أسعار الفضة تُعد أمرًا جديدًا نسبيًا مقارنة بالذهب، مشيرًا إلى أن سعر الذهب يشهد تقلبات مستمرة على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، حيث يتغير نحو 15 مرة يوميًا صعودًا أو هبوطًا، بالتوازي مع التحركات السريعة في أسعار البورصات العالمية.

صناديق استثمار عالمية

أشار إيهاب واصف، إلى أن الحروب العالمية تُعد أحد أهم العوامل المؤثرة في تغيرات أسعار الذهب، نظرًا لزيادة الإقبال عليه باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات وعدم الاستقرار، موضحًا أن هناك طلبًا كبيرًا عليها من جانب بنوك وصناديق استثمار عالمية، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على ارتفاع أسعارها، لافتًا إلى أن المواطنين بدأوا يتجهون إلى شراء سبائك الفضة باعتبارها وسيلة للادخار.

ارتفاع أسعار الفضة

أضاف إيهاب واصف، أن أسعار الفضة ارتفعت بنسبة تصل إلى 80%، معتبرًا أن الاستثمار فيها يُعد مجازفة مقارنة بالذهب، الذي يظل الخيار الأفضل للاستثمار الآمن، مشددًا أن ارتفاع أسعار الفضة يعود أيضًا إلى توسع استخدامها في صناعات مهمة، من بينها الرقائق الإلكترونية والتكنولوجيا الحديثة، ما زاد من حجم الطلب عليها عالميًا.

وعلق إيهاب واصف، على ما يتداول حول وجود سبائك ذهب وفضة مغشوشة في الأسواق، مؤكدًا أن هذه الأخبار قديمة ويجري إعادة تداولها حاليًا، مشددًا على عدم وجود مثل هذه الظاهرة في الوقت الراهن.