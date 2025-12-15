تعطيل الدراسة غدًا بهذه المحافظة لسوء الأحوال الجوية

أصدر خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، قرارًا بـ تعطيل الدراسة غدًا بجميع المدارس على مستوى المحافظة، نظرًا لسوء الأحوال الجوية وعدم استقرار حالة الطقس، في إطار الحرص على سلامة الطلاب والعاملين بالمنظومة التعليمية.

أمطار غزيرة تتسبب في تجمع المياه

وجاء القرار بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة خلال الساعات الماضية، والتي أدت إلى تجمع كميات كبيرة من المياه في الشوارع والميادين، ما قد يشكل خطورة على حركة تنقل الطلاب والمواطنين.





تقارير الأرصاد تؤكد استمرار سوء الأحوال الجوية

وأوضح بيان صادر عن ديوان عام المحافظة أن تعطيل الدراسة جاء عقب متابعة التقارير الواردة من هيئة الأرصاد الجوية، والتي أشارت إلى استمرار فرص سقوط الأمطار ونشاط الرياح، الأمر الذي قد يؤثر على مستوى الرؤية وحركة السير، خاصة خلال فترات الذروة الصباحية.

قرار احترازي لحماية الطلاب

أكد المحافظ أن سلامة الطلاب تأتي على رأس أولويات الجهاز التنفيذي، مشددًا على أن تعطيل الدراسة يُعد إجراءً احترازيًا مؤقتًا لتفادي أي مخاطر محتملة نتيجة التقلبات الجوية الحالية، موجّهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعداد القصوى والتعامل الفوري مع آثار الأمطار.

متابعة مستمرة وتنسيق مع شركات المرافق

وكلف المحافظ غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة لتطورات الحالة الجوية على مدار الساعة، والتنسيق مع شركات المرافق والخدمات للتعامل السريع مع أي أعطال، خاصة شبكات الكهرباء والصرف الصحي.

نداء للمواطنين وأولياء الأمور

ناشدت المحافظة أولياء الأمور والمواطنين بضرورة توخي الحذر، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة، وتجنب الاقتراب من أماكن تجمع المياه وأعمدة الإنارة، حفاظًا على سلامتهم، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن أي قرارات جديدة تتعلق بسير العملية التعليمية فور تحسن الأحوال الجوية واستقرار حالة الطقس.



الطقس غدًا الثلاثاء 16 ديسمبر.. أجواء شتوية واضطراب بالملاحة

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد طقس غد الثلاثاء 16 ديسمبر أجواء شتوية، حيث يكون الطقس باردًا في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا، وباردًا ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية.

الظواهر الجوية المتوقعة

ومن المنتظر تكون شبورة مائية خلال الفترة من الثالثة حتى التاسعة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

فرص الأمطار غدًا

تشير التوقعات إلى فرص أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية.

كما توجد فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء، وقد تمتد بنسبة حدوث تصل إلى نحو 30% إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

نشاط الرياح واضطراب الملاحة البحرية

ويشهد الطقس نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، مع اضطراب في حركة الملاحة البحرية على بعض مناطق سواحل البحر المتوسط، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و60 كم في الساعة، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.

كما تشهد بعض مناطق سواحل البحر الأحمر وخليج السويس اضطرابًا في الملاحة البحرية، مع سرعة رياح من 50 إلى 60 كم في الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3 أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

وأعلنت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا على النحو التالي:

الطقس في القاهرة

العظمى 21 درجة

الصغرى 13 درجة

الطقس في الإسكندرية

العظمى 21 درجة

الصغرى 14 درجة

الطقس في مطروح

العظمى 19 درجة

الصغرى 14 درجة

الطقس في سوهاج

العظمى 22 درجة

الصغرى 11 درجة

الطقس في قنا

العظمى 22 درجة

الصغرى 10 درجات

الطقس في أسوان

العظمى 23 درجة

الصغرى 12 درجة



