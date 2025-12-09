قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بمشاركة 220 لاعبا يمثلون23 دولة .. انطلاق البطولة العربية للدارتس بشرم الشيخ
شبة وكلور في حمامات السباحة بالبطولات .. لميس الحديدي تكشف مفاجآت
شاهد .. خناقة مشجع مع أحمد حسن بعد وداع منتخب مصر كأس العرب
تحطم طائرة شحن للجيش السوداني غرب بورتسودان
بعد إحالته للتحقيق .. حلمى عبد الباقي : النية مبيتة للإطاحة بى من نقابة الموسيقيين
فتحت مصنع الحجج والشماعات | تصريح صادم من لميس الحديدي لـ حلمي طولان
كهرباء الإسماعيلية يقلص النتيجة أمام الزمالك بهدف ثانٍ بقدم شيكا
رسميًا .. اتحاد الكرة يرفض إقامة أنشطة دعم المثلية بمباراة مصر وإيران بكأس العالم
الإسكان تحمل شركة مقاولات تكلفة إصلاح خط المياه المغذي لمدينة الشروق | صور
موعد مباراة الجزائر القادمة في دور ربع نهائي كأس العرب 2025
حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار غداً |توضيح عاجل الآن
تحذيرات الأرصاد الجوية .. وموقف تعطيل الدراسة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظ شمال سيناء يوقع بروتوكول تنفيذ المرحلة الأولى لمكتبة مصر العامة بالعريش

أ ش أ

وقع محافظ شمال سيناء اللواء دكتور خالد مجاور، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع السفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة، لتنفيذ المرحلة الأولى من مكتبة مصر العامة بمدينة العريش، وذلك باعتماد مالي قدره 24 مليون جنيه.

وأكد المحافظ أن المشروع يمثل إضافة ثقافية مهمة لأهالي المحافظة، مشيرًا إلى بدء التنفيذ فورًا وفق الجدول الزمني المحدد.

وأوضح المحافظ أنه سيتم تزويد محافظة شمال سيناء بعربة مكتبة متحركة لخدمة القرى والمناطق البعيدة، بما يضمن وصول الأنشطة الثقافية والمعرفية لجميع الفئات في مختلف مراكز المحافظة.
 

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة غداً وبعد غد رسميا في هذه المدارس .. لهذا السبب

محمد صلاح

مقابل 65 مليون يورو .. ليفربول يعرض صلاح للبيع في يناير

تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

تعطيل الدراسة في محافظة واحدة..حالة الطقس لمدة 72 ساعة

تامر حسني

مبيتحركش من السرير .. تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

صورة أرشيفية

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار غداً |توضيح عاجل الآن

الطقس في مصر

الطقس غدا | الأمطار تضرب 10 محافظات .. وثلوج متوقعة بهذه المناطق

صورة ارشيفية

إحالة أوراق المتهم بالاعتداء على أطفال مدرسة الإسكندرية إلى المفتي

الطقس في مصر

تحذير جوي.. سحب ركامية تغطي 4 محافظات وأمطار رعدية بعد ساعات

المنتدى الثاني للأسرة العربية

معايير جديدة لحماية النشء.. مجلس الأسرة العربية للتنمية يصدر وثيقة الإعلام الأسري

ملتقى الجامع الأزهر

المشرف على الرواق الأزهري: القرآن الكريم يمثل إعجازا عقليا يدفع المؤمن نحو التفكر والتدبر

الإذاعية هاجر سعد الدين

هاجر سعد الدين تروي قصة أول برنامج عن فقه المرأة في تاريخ الإذاعة

أبطال فيلم ولنا في الخيال حب يحضرون عرضه غدا في الإسكندرية | صور

ولنا في الخيال حب

قشر الرمان.. كنز من الفوائد للبشرة والفم وصحة الجهاز الهضمي

طرق للاستفادة من قشر الرمان بشكل آمن وفعّال

الكحة المستمرة في الشتاء .. أسبابها وطرق التخلص النهائي منها

أسباب الكحة المزمنة

طريقة عمل كفتة الدجاج.. وصفة سهلة ولذيذة في البيت

طريقة عمل كفتة الدجاج

جدل مباراة المثليين

جدل مباراة المثليين يشتعل بالمونديال.. مصر وإيران ترفضان واتحاد الكرة يتحرك.. ما القصة؟

أحمد العوضي

10 آلاف جنيه لكل فائز .. أحمد العوضي يطرح مسابقة لجمهوره

صورة من الفيديو

دمروني معنوياً | والد صاحبة فيديو أوردر الورد لـ “صدى البلد”: مقلب قاسٍ بعد 4 أيام من التعب

نيللي كريم

نيللي كريم تفضح استنزاف الممثل وتودع زمن البطولات المصطنعة| خاص

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

