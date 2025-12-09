محافظ شمال سيناء يوقع بروتوكول تنفيذ المرحلة الأولى لمكتبة مصر العامة بالعريش

أ ش أ

وقع محافظ شمال سيناء اللواء دكتور خالد مجاور، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع السفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة، لتنفيذ المرحلة الأولى من مكتبة مصر العامة بمدينة العريش، وذلك باعتماد مالي قدره 24 مليون جنيه.

وأكد المحافظ أن المشروع يمثل إضافة ثقافية مهمة لأهالي المحافظة، مشيرًا إلى بدء التنفيذ فورًا وفق الجدول الزمني المحدد.

وأوضح المحافظ أنه سيتم تزويد محافظة شمال سيناء بعربة مكتبة متحركة لخدمة القرى والمناطق البعيدة، بما يضمن وصول الأنشطة الثقافية والمعرفية لجميع الفئات في مختلف مراكز المحافظة.

