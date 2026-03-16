160 مليون يورو.. ريال مدريد يستهدف ضم نجم بايرن ميونخ

أثارت تقارير صحفية ألمانية حالة من الجدل حول مستقبل لاعب مايكل أوليس نجم بايرن ميونخ، بعد الحديث عن اهتمام محتمل من ريال مدريد بالتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة بيلد أن رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز معجب بإمكانات اللاعب الشاب، ويفكر في ضمه نهاية الموسم بعرض قد يصل إلى 160 مليون يورو، وهي أنباء وصفتها الصحيفة بأنها غير مؤكدة حتى الآن.

في المقابل، تشير التقارير إلى أن إدارة بايرن ميونخ لا تفكر في التفريط باللاعب، خاصة أنه يرتبط بعقد مع النادي حتى عام 2029 دون وجود شرط جزائي، كما تُقدَّر قيمته السوقية بنحو 130 مليون يورو.

ويقدم أوليس موسمًا مميزًا مع الفريق البافاري، بعدما سجل 15 هدفًا وصنع 27 آخرين خلال 38 مباراة في مختلف المسابقات، ليواصل لفت الأنظار بأدائه المميز وسط متابعة عدد من الأندية الأوروبية الكبرى.