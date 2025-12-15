تعطيل الدراسة غدًا بمحافظة شمال سيناء لسوء الأحوال الجوية

نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة شمال سيناء بيانًا، اليوم، بشأن سوء الأحوال الجوية وعدم استقرار الطقس المتوقع خلال الساعات المقبلة.

وأوضحت المحافظة أن السيد الوزير المحافظ أصدر توجيهاته بتعطيل الدراسة غدًا الثلاثاء الموافق 16 ديسمبر 2025، وذلك في جميع المدارس على مستوى المحافظة، حرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب والعاملين بالمنظومة التعليمية.

وأكد البيان أن القرار يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة لمواجهة التقلبات الجوية، مع استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة تطورات حالة الطقس والتعامل الفوري مع أي طوارئ.