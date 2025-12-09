محافظ شمال سيناء يستقبل وفدا رفيع المستوى من السفارة الكندية

استقبل محافظ شمال سيناء اللواء الدكتور خالد مجاور، اليوم /الثلاثاء/، وفدا رفيع المستوى من السفارة الكندية لدى بالقاهرة، خلال زيارتهم إلى مدينة العريش.

ورحب المحافظ، بالوفد الكندي، مستعرضاً الجهود المصرية الكبيرة المبذولة لتسهيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وإجراءات استقبال الجرحى الفلسطينيين ونقلهم إلى المستشفيات المصرية لتلقي العلاج، مؤكداً استمرار الدعم المصري للأشقاء في غزة.

وأضاف المحافظ، أن هذه الزيارة تأتي في إطار مناقشة الإجراءات العملية لاتفاق السلام الذي تم التوصل إليه خلال قمة شرم الشيخ، وبحث سبل تعزيز التعاون الإنساني وتنسيق الجهود الدولية في تقديم المساعدات.

واستعرض المحافظ التهديدات التي تواجه الدولة المصرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وجهود مختلف مؤسسات الدولة في القضاء على هذه التهديدات، وجهود الدولة في تنمية وتعمير سيناء.

وسيقوم الوفد الكندي، خلال زيارته إلى محافظة شمال سيناء، والتي تستمر على مدار يومين، بزيارة مستشفى العريش العام، ومخازن المساعدات اللوجستية في مدينة العريش، ومعبر رفح البري من الجانب المصري.

