محافظ شمال سيناء: مصر جاهزة بشكل كامل لتشغيل معبر رفح البري

أكد محافظ شمال سيناء اللواء الدكتور خالد مجاور اليوم الأربعاء، مجددا أن الجانب المصري من معبر رفح البري مفتوح بشكل متواصل منذ أكتوبر 2023، ولم يتم إغلاقه مطلقاً، لافتا إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هي من تغلق الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

وقال محافظ شمال سيناء إن مصر تبذل جهودًا كبيرة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين؛ ومستعدة بشكل كامل لتشغيل معبر رفح البري.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ برفقة وفد رفيع المستوى من السفارة الكندية بالقاهرة للجانب المصري من معبر رفح البري.. كما تفقد الوفد شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية التي يجري إدخالها إلى قطاع غزة عبر البوابة الفرعية لمعبر رفح البري.

واستمع الوفد إلي شرح مفصل من محافظ شمال سيناء حول آلية استقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية وتخزينها وتكويدها وإعادة إرسالها إلى قطاع غزة، والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

وثمن أعضاء السفارة الكندية الجهود المصرية المبذولة في احتواء الموقف في قطاع غزة بالتعاون مع الشركاء، وجهود محافظة شمال سيناء في استقبال المساعدات وإنفاذها إلي قطاع غزة.

