النقل: تدعيم شركات نقل الركاب بـ529 أتوبيس وميني باص صناعة مصرية

أعلنت وزارة النقل تدعيم أسطول شركات نقل الركاب التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري بعدد 529 أتوبيس وميني باص جديدة، صناعة مصرية، وذلك في إطار تنفيذ خطة شاملة لتطوير خدمات نقل الركاب وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بين المحافظات.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الخطة المعتمدة من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، تستهدف إحلال وتجديد أسطول النقل بالشركات التابعة، بما يسهم في توطين صناعة الأتوبيسات، ورفع كفاءة التشغيل، وتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة على الطرق.

الأتوبيسات الجديدة

وأضاف البيان أن التوريدات تشمل 256 أتوبيسًا وميني باص لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة، و209 أتوبيسات وميني باص لشركة غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة، إلى جانب 64 أتوبيسًا لشركة الصعيد للنقل والسياحة (EGBUS)، لتقديم خدمة نقل منتظمة على عشرات الخطوط التي تربط بين مختلف محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أن الأتوبيسات الجديدة مزودة بأحدث المواصفات الفنية، وتشمل أنظمة تكييف متطورة، ومقاعد مريحة، وشاشات عرض، ومنافذ شحن للأجهزة الذكية، إضافة إلى إدخال أتوبيسات بدورين، مع العمل بالتوازي على رفع كفاءة الأتوبيسات العاملة حاليًا لتوحيد مستوى الخدمة بجميع الخطوط.

خلفية:

يأتي هذا التطوير ضمن خطة وزارة النقل لتحديث منظومة نقل الركاب بين المحافظات، وتعزيز الاعتماد على الصناعة المحلية، وتحسين تجربة السفر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 الهادفة إلى بناء منظومة نقل حديثة وآمنة ومستدامة.