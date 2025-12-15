قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النقل: تدعيم شركات نقل الركاب بـ529 أتوبيس وميني باص صناعة مصرية
تحرك شاحنات القافلة الـ94 تمهيدا لدخولها من مصر إلى قطاع غزة
الشرع يرسل برقية عزاء إلى ترامب بعد مصرع جنوده في حمص
إعلام إسرائيلي: إطلاق النار بالخطأ على شاب فلسطيني
بحث ترتيبات الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي
شرطيان إسرائيليان يطلقان النار على مستوطن قرب "كدوميم"
مروحيات الاحتلال تجدد إطلاق النار على مدينة رفح بغزة
تناولوا بيض وجبنة.. إصابة ربة منزل وأبنائها الأربعة بتسمم غذائي بأسيوط
هل الملابس الخارجية التي ترتديها الحائض طاهرة أن نجسة؟.. الإفتاء توضح
الهيئة القومية للأنفاق تُسهّل شراء التذاكر عبر ماكينات TVM بمحطات المترو والـLRT
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 15 ديسمبر
أخبار البلد

النقل: تدعيم شركات نقل الركاب بـ529 أتوبيس وميني باص صناعة مصرية

الأتوبيسات الجديدة
الأتوبيسات الجديدة
حمادة خطاب

أعلنت وزارة النقل تدعيم أسطول شركات نقل الركاب التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري بعدد 529 أتوبيس وميني باص جديدة، صناعة مصرية، وذلك في إطار تنفيذ خطة شاملة لتطوير خدمات نقل الركاب وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بين المحافظات.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الخطة المعتمدة من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، تستهدف إحلال وتجديد أسطول النقل بالشركات التابعة، بما يسهم في توطين صناعة الأتوبيسات، ورفع كفاءة التشغيل، وتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة على الطرق.

الأتوبيسات الجديدة 

وأضاف البيان أن التوريدات تشمل 256 أتوبيسًا وميني باص لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة، و209 أتوبيسات وميني باص لشركة غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة، إلى جانب 64 أتوبيسًا لشركة الصعيد للنقل والسياحة (EGBUS)، لتقديم خدمة نقل منتظمة على عشرات الخطوط التي تربط بين مختلف محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أن الأتوبيسات الجديدة مزودة بأحدث المواصفات الفنية، وتشمل أنظمة تكييف متطورة، ومقاعد مريحة، وشاشات عرض، ومنافذ شحن للأجهزة الذكية، إضافة إلى إدخال أتوبيسات بدورين، مع العمل بالتوازي على رفع كفاءة الأتوبيسات العاملة حاليًا لتوحيد مستوى الخدمة بجميع الخطوط.

خلفية:

يأتي هذا التطوير ضمن خطة وزارة النقل لتحديث منظومة نقل الركاب بين المحافظات، وتعزيز الاعتماد على الصناعة المحلية، وتحسين تجربة السفر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 الهادفة إلى بناء منظومة نقل حديثة وآمنة ومستدامة.

