موعد مباراتي نصف نهائي كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم العربية مواجهات قوية في نصف نهائي كأس العرب 2025 والتي تجمع بين منتخب السعودية ونظيره الأردني فيما يلتقي الأردن نظيره الإمارات مساء اليوم الإثنين.

السعودية تواجه الأردن في مواجهة نارية

يدخل منتخب السعودية اللقاء بطموحات كبيرة لمواصلة الزحف نحو اللقب.

بينما يسعى "النشامى" لمواصلة عروضهم المميزة والاقتراب من تحقيق إنجاز تاريخي بالوصول إلى المباراة النهائية.



ويعيش منتخب الأردن فترة مميزة بعد حصوله على وصافة كأس آسيا 2023، وتأهله التاريخي لأول مرة إلى نهائيات كأس العالم، ليصبح على بعد انتصارين فقط من التتويج بلقب كأس العرب.



وحقق الأردن فوزًا مثيرًا على العراق 1-0 في ربع النهائي، رغم خسارته للاعبه يزن النعيمات في الشوط الأول، حيث عزى اللاعبون هذا الانتصار إلى إصرارهم على إبراز مستوى كرة القدم الأردنية.



في المقابل، اضطر المنتخب السعودي لبذل جهد كبير لتجاوز فلسطين في ربع النهائي بعد مباراة امتدت إلى الوقت الإضافي، وسجل لاعب الوسط محمد كنو هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة، محققًا هدفه الثالث في البطولة.



ويأمل المدرب هيرف رينارد في قيادة الأخضر لمواصلة التقدم في البطولة مستفيدًا من مجموعة المواهب التي يضمها الفريق.

المغرب يلتقي الإمارات.

مواجهة مصيرية على الطريق للقب بين المغرب والإمارات

يستعد منتخبا المغرب والإمارات لمواجهة نارية وحاسمة مساء اليوم، الاثنين، على استاد خليفة الدولي، ضمن نصف نهائي كأس العرب 2025.

يدخل المنتخب المغربي اللقاء وهو يسعى لتحقيق الفوز ومواصلة مشواره نحو اللقب، معتمداً على خبرة لاعبيه وأدائهم القوي، لتأكيد تفوق "أسود الأطلس" والعبور إلى المباراة النهائية.



في المقابل، يطمح المنتخب الإماراتي لمواصلة عروضه المميزة وإقصاء أحد أبرز المرشحين للقب، مستفيدا من الروح القتالية لـ"الأبيض" لتحقيق إنجاز تاريخي والوصول إلى النهائي.



وكان منتخب الإمارات قد أظهر صلابة كبيرة في الفوز على الجزائر في ربع النهائي، حيث حسم اللقاء بركلات الترجيح بنتيجة 7-6، بفضل تألق الحارس حمد المقبالي الذي تصدى لمحاولتي ياسين بنزية ومحمد خاسف.



أما المنتخب المغربي، فقد تخطى عقبة سوريا بفوز 1-0 في الوقت الأصلي، ليؤكد قوته قبل مواجهة نصف النهائي.



ويواجه المنتخب الإماراتي ضغطا زمنيا قصيرا للتعافي قبل اللقاء، حيث شدد لوكاس بيمينتا على أهمية استعادة التركيز سريعاً لمواجهة خصم قوي مثل المغرب.