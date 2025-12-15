قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ويتكوف يشيد بالمحادثات مع أوكرانيا لوقف الحرب
النقل: تدعيم شركات نقل الركاب بـ529 أتوبيس وميني باص صناعة مصرية
تحرك شاحنات القافلة الـ94 تمهيدا لدخولها من مصر إلى قطاع غزة
الشرع يرسل برقية عزاء إلى ترامب بعد مصرع جنوده في حمص
إعلام إسرائيلي: إطلاق النار بالخطأ على شاب فلسطيني
بحث ترتيبات الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي
شرطيان إسرائيليان يطلقان النار على مستوطن قرب "كدوميم"
مروحيات الاحتلال تجدد إطلاق النار على مدينة رفح بغزة
تناولوا بيض وجبنة.. إصابة ربة منزل وأبنائها الأربعة بتسمم غذائي بأسيوط
هل الملابس الخارجية التي ترتديها الحائض طاهرة أن نجسة؟.. الإفتاء توضح
الهيئة القومية للأنفاق تُسهّل شراء التذاكر عبر ماكينات TVM بمحطات المترو والـLRT
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 15 ديسمبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المغرب والإمارات في نصف نهائي كأس العرب.. مواجهة مصيرية نحو اللقب

الإمارات ضد المغرب
الإمارات ضد المغرب
إسراء أشرف

يستعد منتخبا المغرب والإمارات لمواجهة نارية وحاسمة مساء اليوم، الاثنين، على استاد خليفة الدولي، ضمن نصف نهائي كأس العرب 2025.

المغرب يلاقي الإمارات في نصف نهائي كأس العرب.. مواجهة مصيرية على الطريق للقب

يدخل المنتخب المغربي اللقاء وهو يسعى لتحقيق الفوز ومواصلة مشواره نحو اللقب، معتمداً على خبرة لاعبيه وأدائهم القوي، لتأكيد تفوق "أسود الأطلس" والعبور إلى المباراة النهائية.

في المقابل، يطمح المنتخب الإماراتي لمواصلة عروضه المميزة وإقصاء أحد أبرز المرشحين للقب، مستفيدا من الروح القتالية لـ"الأبيض" لتحقيق إنجاز تاريخي والوصول إلى النهائي.

وكان منتخب الإمارات قد أظهر صلابة كبيرة في الفوز على الجزائر في ربع النهائي، حيث حسم اللقاء بركلات الترجيح بنتيجة 7-6، بفضل تألق الحارس حمد المقبالي الذي تصدى لمحاولتي ياسين بنزية ومحمد خاسف.

أما المنتخب المغربي، فقد تخطى عقبة سوريا بفوز 1-0 في الوقت الأصلي، ليؤكد قوته قبل مواجهة نصف النهائي.

ويواجه المنتخب الإماراتي ضغطا زمنيا قصيرا للتعافي قبل اللقاء، حيث شدد لوكاس بيمينتا على أهمية استعادة التركيز سريعاً لمواجهة خصم قوي مثل المغرب.

منتخب المغرب منتخب الإمارات المغرب الإمارات كأس العرب كأس العرب 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

أول رد من نادي الزمالك على قرار النيابة العامة بشأن أرض أكتوبر

التحويل على إنستاباي

هتدفع كام على الـ1000؟.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار المركزي بشأن الفائدة

عمر مصطفى متولي

منشور مؤثر.. أول تعليق من عمر مصطفى متولي على وفاة والدته

أرشيفية

خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية

وفاة شقيقة عادل امام

بعد وفاتها.. من هي إيمان شقيقة الزعيم عادل إمام ؟

المعاشات

حقيقة الزيادة.. موعد صرف معاشات يناير 2026

طقس الغد

طقس الغد| أمطار غزيرة قد تصل إلى سيول

احمد العوضي

أحمد العوضي: أنا النجم الأعلى أجرا في مصر والأكثر مشاهدة

ترشيحاتنا

جانب من الفعاليات

دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية لفرق الجوالة بمراكز شباب مطوبس بكفر الشيخ

اسعاف بني سويف

مسعف وسائق يعثران على 684 ألف جنيه في حادث ببني سويف وسلماه بمحضر أمانات رسمي

الخضراوات والفاكهة

أسعار الخضراوات والفاكهة في أسوان اليوم الاثنين 15-12-2025

بالصور

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 15 ديسمبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

طريقه الدجاج البانيه المقرمش

طريقه الدجاج البانيه المقرمش
طريقه الدجاج البانيه المقرمش
طريقه الدجاج البانيه المقرمش

طريقة عمل سلطة البنجر الصحية

طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.
طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.
طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.

طريقة تخليل اللفت

طريقة تخليل اللفت السريع
طريقة تخليل اللفت السريع
طريقة تخليل اللفت السريع

فيديو

تطورات قضية عروس المنوفية

جريمة قـ.تل وإجهاض.. تفاصيل صادمة في قضية عروس المنوفية يكشفها المحامي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد