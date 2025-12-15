المغرب والإمارات في نصف نهائي كأس العرب.. مواجهة مصيرية نحو اللقب

يستعد منتخبا المغرب والإمارات لمواجهة نارية وحاسمة مساء اليوم، الاثنين، على استاد خليفة الدولي، ضمن نصف نهائي كأس العرب 2025.

المغرب يلاقي الإمارات في نصف نهائي كأس العرب.. مواجهة مصيرية على الطريق للقب

يدخل المنتخب المغربي اللقاء وهو يسعى لتحقيق الفوز ومواصلة مشواره نحو اللقب، معتمداً على خبرة لاعبيه وأدائهم القوي، لتأكيد تفوق "أسود الأطلس" والعبور إلى المباراة النهائية.

في المقابل، يطمح المنتخب الإماراتي لمواصلة عروضه المميزة وإقصاء أحد أبرز المرشحين للقب، مستفيدا من الروح القتالية لـ"الأبيض" لتحقيق إنجاز تاريخي والوصول إلى النهائي.

وكان منتخب الإمارات قد أظهر صلابة كبيرة في الفوز على الجزائر في ربع النهائي، حيث حسم اللقاء بركلات الترجيح بنتيجة 7-6، بفضل تألق الحارس حمد المقبالي الذي تصدى لمحاولتي ياسين بنزية ومحمد خاسف.

أما المنتخب المغربي، فقد تخطى عقبة سوريا بفوز 1-0 في الوقت الأصلي، ليؤكد قوته قبل مواجهة نصف النهائي.

ويواجه المنتخب الإماراتي ضغطا زمنيا قصيرا للتعافي قبل اللقاء، حيث شدد لوكاس بيمينتا على أهمية استعادة التركيز سريعاً لمواجهة خصم قوي مثل المغرب.