كيلو البانيه بـ180 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025

تشهد أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر استقراراً ملحوظاً في الأسواق وفي بورصة الدواجن.

وانخفضت أسعار الدواجن بشكل ملحوظ مؤخراً وهو ما يدفع المواطنين لمتابعة أسعار الفراخ يومياً .

ويستعرض صدى البلد في السطور التالية أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر ، وكذلك أسعار البيض البلدي و الأحمر ، وسعر كيلو البانيه في الأسواق ..

اسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

وسجلت أسعار الفراخ البيضاء سعر 60 : 61 جنيها/ كيلو، لتباع فى الأسواق 70 :71 جنيهًا.

أسعار الفراخ الحمراء اليوم

تراوحت أسعار الفراخ الساسو الحمراء بين 67 و 68 جنيهًا للكيلو فى البورصة، لتباع بالأسواق ما بين 77 و 78 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

وصل سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن اليوم نحو 109 جنيهات، بينما وصل سعرها للمستهلك ما بين 119 جنيه و 124 جنيه للكيلو.

سعر كيلو البانيه اليوم

تراوح سعر كيلو البانيه اليوم الثلاثاء ما بين 180 لـ200 جنيه حسب المنطقة السكنية، ويعتبر البانيه هو الأكثر طلبا وشراءً بالأسواق .

اسعار الفراخ و البيض اليوم

أسعار أجزاء الدواجن اليوم

-البانيه: 180 - 200 جنيهًا للكيلو.

-الأوراك: 70 - 90 جنيهًا للكيلو.

-الكبد والقوانص: 90 - 110 جنيهات للكيلو.

-الأجنحة: 50 - 55 جنيهًا للكيلو.

-الدبابيس: 100 جنيه للكيلو.

أسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأحمر 107 جنيهات جملة، لتباع للمستهلك بنحو 117 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض 105 جنيهات، لتباع للمستهلك 115 جنيهًا.