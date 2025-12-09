البانيه بـ200 جنيه .. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

أسعار الفراخ اليوم .. مازالت أسعار الدواجن تشهد استقراراً ملحوظا بالأسواق بعد انخفاضها خلال الفترة الماضية، حيث يبحث المواطنون يوميا عن أسعار الفراخ البيضاء اليوم باعتبارها الأكثر استهلاكاً وطلباً في الأسواق .

ونستعرض لكم قائمة أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 9ديسمبر 2025 وكذلك سعر البيض اليوم و سعر كيلو البانيه بالأسواق ..

سعر الفراخ البيضاء اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في سوق الجملة اليوم استقرارًا عند 58 جنيهًا، فيما تراوح سعر البيع للمستهلك في محال التجزئة 69 جنيهًا للكيلو.

اسعار الفراخ البيضاء اليوم

سعر الفراخ الساسو

وبلغ سعر كيلو الفراخ الساسو في البورصة 88 جنيهًا، فيما ارتفع سعره للمستهلك ليصل إلى نحو 98 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

استقر سعر كيلو الفراخ البلدي في سوق الجملة عند 99 جنيهًا، ليصل سعره للمستهلك في محال البيع بالتجزئة إلى نحو 109 جنيهات.

اسعار الدواجن اليوم

سعر الفراخ الأمهات اليوم

جاء سعر كيلو الفراخ الأمهات عند مستوى 53 جنيهًا في المزرعة، بينما يباع للمستهلك بحوالي 59 جنيهًا، وهو من الأصناف التي تشهد طلبًا متزايدًا نظرًا لانخفاض سعرها مقارنة بالأنواع الأخرى.

سعر كيلو البانية اليوم

تراوح سعر كيلو البانيه اليوم في الأسواق ومحال التجزئة بين 200 و210 جنيهات للكيلو.

أسعار البيض اليوم الثلاثاء

البيض الأبيض: 138 جنيهًا للكرتونة

• البيض الأحمر: 145 جنيهًا للكرتونة

• البيض البلدي: 160 جنيهًا للكرتونة