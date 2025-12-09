قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ولا الأفلام.. تحريات المباحث: فقدت وعيها بالطريق فانتهت بالفراش مع غريب
لثقتها في قدراتنا.. كامل الوزير: شركة ليوني تفتتح المصنع الـ 15 بمصر
سحب رعدية وأمطار قوية.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين
البانيه بـ200 جنيه .. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
الوزير: مجمع ليوني سيزيد الطاقة الإنتاجية ويوطن مكونات صناعة السيارات في مصر
قائد البحرية الروسية: مستوى الجاهزية القتالية للقوات النووية الاستراتيجية 100%
كامل الوزير: خطوات قوية لتوطين صناعة مكونات السيارات في مصر
لسوء الأحوال الجوية .. انقطاع الكهرباء بالسلوم
طائرات عسكرية صينية وروسية تخترق منطقة الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية
كامل الوزير: توطين صناعة السيارات يمثل محورا بخطة النهوض بالصناعة المصرية
تفاصيل تجسس الاحتلال على أمريكيين في مركز التنسيق المدني
رياح قوية وأمطار رعدية تضرب مطروح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البانيه بـ200 جنيه .. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم
رشا عوني

أسعار الفراخ اليوم .. مازالت أسعار الدواجن تشهد استقراراً ملحوظا بالأسواق بعد انخفاضها خلال الفترة الماضية، حيث يبحث المواطنون يوميا عن أسعار الفراخ البيضاء اليوم باعتبارها الأكثر استهلاكاً وطلباً في الأسواق .

ونستعرض لكم قائمة أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 9ديسمبر 2025 وكذلك سعر البيض اليوم و سعر كيلو البانيه بالأسواق .. 

سعر الفراخ البيضاء اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في سوق الجملة اليوم استقرارًا عند 58 جنيهًا، فيما تراوح سعر البيع للمستهلك في محال التجزئة 69 جنيهًا للكيلو.

اسعار الفراخ البيضاء اليوم 

سعر الفراخ الساسو

وبلغ سعر كيلو الفراخ الساسو في البورصة 88 جنيهًا، فيما ارتفع سعره للمستهلك ليصل إلى نحو 98 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

استقر سعر كيلو الفراخ البلدي في سوق الجملة عند 99 جنيهًا، ليصل سعره للمستهلك في محال البيع بالتجزئة إلى نحو 109 جنيهات.

اسعار الدواجن اليوم 

سعر الفراخ الأمهات اليوم

جاء سعر كيلو الفراخ الأمهات عند مستوى 53 جنيهًا في المزرعة، بينما يباع للمستهلك بحوالي 59 جنيهًا، وهو من الأصناف التي تشهد طلبًا متزايدًا نظرًا لانخفاض سعرها مقارنة بالأنواع الأخرى.

سعر كيلو البانية اليوم

تراوح سعر كيلو البانيه اليوم في الأسواق ومحال التجزئة بين 200 و210 جنيهات للكيلو.

أسعار البيض اليوم الثلاثاء 

البيض الأبيض: 138 جنيهًا للكرتونة
• البيض الأحمر: 145 جنيهًا للكرتونة
• البيض البلدي: 160 جنيهًا للكرتونة

اسعار الفراخ اليوم اسعار الفراخ البيضاء اليوم اسعار البيض اليوم سعر كيلو البانيه اليوم اسعار الدواجن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة

مباراة المثليين تثير الجدل بالمونديال.. مصر وإيران يرفضان واتحاد الكرة يتحرك| إيه الحكاية

خطوبة عمر مرموش

خطوبة عمر مرموش حديث الجمهور…من هي جيلان الجباس؟

اللواء محمد كمال الدالي

بيان عاجل من اللواء كمال الدالي حول مشاركته في الانتخابات البرلمانية

طقس اليوم

طقس اليوم| الأرصاد الجوية تطلق 3 تحذيرات عاجلة

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

السباح يوسف محمد

مستندات تثبت وجود سجل طبي للسباح يوسف تسلمه الاتحاد.. متحدث وزارة الشباب يكشف

فاتورة الكهرباء

اذهب للشركة.. لو جاتلك فاتورة الكهرباء بـ9 جنيهات

محمد صلاح

مقابل 65 مليون يورو .. ليفربول يعرض صلاح للبيع في يناير

ترشيحاتنا

موسكو: الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 121 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية

موسكو: الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 121 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية

الكونغو الديمقراطية: مصرع 74 شخصا وإصابة 83 آخرين في جنوب كيفو

مصرع 74 شخصا وإصابة 83 آخرين في جنوب كيفو بالكونغو

مرصد كوبرنيكوس

مرصد كوبرنيكوس: 2025 في طريقه ليصبح ثاني أدفأ عام مُسجل على الإطلاق

بالصور

حصاد 2025… تريندات هزّت السوشيال ميديا وغيّرت سلوك المراهقين

تريندات هزّت السوشيال ميديا وغيّرت سلوك المراهقين
تريندات هزّت السوشيال ميديا وغيّرت سلوك المراهقين
تريندات هزّت السوشيال ميديا وغيّرت سلوك المراهقين

بعد تحذير جراح عالمي.. هل يتحول الماء المثلج إلى خطر صامت يهدد مرضى القلب عند شربه؟

ثلج
ثلج
ثلج

أعشاب تساعد على تدفئة الجسم في الطقس البارد.. جربها

أعشاب لتدفئة الجسم لمقاومة برد الشتاء القارص
أعشاب لتدفئة الجسم لمقاومة برد الشتاء القارص
أعشاب لتدفئة الجسم لمقاومة برد الشتاء القارص

دفِّي طفلك قبل ما البرد يخطفه.. خطة إنقاذ عاجلة لحمايته من نزلات الشتاء والمطر 2025

تدفئة الاطفال
تدفئة الاطفال
تدفئة الاطفال

فيديو

صورة من المناقشة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد