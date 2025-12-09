قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
شيماء مجدي

يقدم موقع "صدي البلد " أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر بالبورصة وللمستهلك بالأسواق ، حيث تشهد أسعار الدواجن والبيض تراجعا يوما بعد يوم ، وذلك نتيجة لانخفاض سعر الأعلاف ، حيث تمثل الأعلاف 70% من تكلفة إنتاجه الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم

وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  ووصل سعر الكيلو إلي 58 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 60 جنيها ، أى انخفضت  2 جنيها وتصل  للمستهلك بسعر 65 جنيها، كما استقرت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 50 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 60 جنيها.
 

كما ارتفع سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 75 جنيه بعدما كان سعرها 85 جنيهات أمس وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيهًا.

كذلك انخفضت سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 109 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر  115 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه 

كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  200 لـ 160 جنيهًا في بعض المحلات.
سعر الأوراك من 70 ل 80  جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و 60 جنيها.
سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.
 

أسعار البيض اليوم 

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 105 جملة لتصل للمستهلك بسعر 120 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 160 جنيها.

كما انخفضت  سعر كرتونة البيض الأبيض 105 جنيها جملة لتباع للمستهلك بنحو 120 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 145 جنيها.
 


فائض من البيض

ومن جانبه ، أشاد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن،  بقرار الحكومة بتصدير الفائض من البيض ، حيث أننا لدينا فائض يصل ل 20% وبالتالى نصدره أفضل للمربين .

وأضاف "الزينى" خلال تصريحات ل"صدي البلد " أن أسعار كرتونة البيض اليوم بـ 105 في المزارع بعدما كان سعرها  165 جنيها منذ أشهر قليلة،  كما تباع للمستهلك بنحو 120 جنيهًا. 


وأوضح "نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن " أننا لدينا مساحة كبيرة للتصدير سواء في الدواجن أو في البيض وعندنا أكثر من 20% فائض عن الاستهلاك والاكتفاء الذاتي.
 


دول تصدير البيض


وتابع قائلا :"وبدأنا نصدر فعلًا لتنزانيا وأوغندا والإمارات وليبيا والسودان ونرغب فى  المزيد كمان من التصدير لإننا لدينا فائض كبير " ، مشيرا إلي أن أسعار البيض بالأسواق المحلية لن تتأثر بقرار التصدير  لإننا مازلنا لدينا فائض ، معلقا:" احنا كل اللي صدرناه ده ما يجيش 1% وبالتالى ليتنا نستطيع تصدير ال 20% حتى نحافظ على المنتجين ونحافظ على الأسعار ما تنهارش
ويستمر المنتج في في العملية الإنتاجية
 

الدواجن البيض أسعار الدواجن اليوم البانيه سعر كيلو البانيه

