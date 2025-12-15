قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يعرف الميت أخبار الأحياء؟.. متابعة لحظية لحياتك و11 حقيقة مفزعة
أومال الإسفاف إيه؟ عمرو أديب يهاجم محمد صبحي بسبب فيلم "الست"
الشتاء يطرق الأبواب بقوة.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس غدا
العلاقة الزوجية وضوابطها في الإسلام.. آيتان وحديث تضمن قوتها
دور الثوم المعتق في الوقاية من ألزهايمر.. دراسة علمية تكشف
حسبي الله ونعم الوكيل.. شقيق شيرين عبد الوهاب يوجه لها كلمات مؤثرة
بعد 21 سنة زواج.. طلاق المخرج حسام الحسيني ابن نهال عنبر
تحذير هام: طقس بارد وشبورة مائية كثيفة تُهدد الطرق غدا
هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غدا بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|تفاصيل عاجلة
وفاة طبيب شاب داخل مستشفى بكفر الشيخ تشعل الغضب.. اتهامات بالإهمال الطبي وتأخر إسعاف الحالة
إخلاء سبيل سائق أتوبيس تسبب في تهشيم منزل بمدينة بدر
جولة الإعادة.. مشاركة واسعة وانتظامًا لافتًا في اليوم الأول لتصويت المصريين بالخارج
مرأة ومنوعات

من غير مواد كيميائية .. 10 طرق طبيعية لعلاج قشرة الرأس

القشرة
القشرة
اسماء محمد

يرغب الكثير من الأشخاص إيجاد طريقة للتخلص من قشرة الرأس وحكة الفروة بدون الاعتماد على المواد الكيميائية القاسية. 

ووفقا لما جاء فى موقع “metropolisindia” نعرض لكم 10 طرق طبيعية لعلاج قشرة الرأس يمكنك تجربتها في المنزل.

زيت شجرة الشاي 

 يُعرف زيت شجرة الشاي بخصائصه المضادة للفطريات والميكروبات، مما يجعله علاجًا ممتازًا لقشرة الرأس فهو يساعد على مكافحة العدوى الفطرية المسببة للقشرة، كما أنه يُلطف فروة الرأس.


 أضيفي بضع قطرات إلى الشامبو أو خففيه بزيت ناقل ودلكي فروة رأسك به واتركيه لمدة ١٠-١٥ دقيقة قبل شطفه.

زيت النيم 

يتميز زيت النيم بخصائص قوية مضادة للفطريات، مما يساعد في علاج قشرة الرأس الناتجة عن العدوى الفطرية مثل فطر الملاسيزيا.
• دلكي فروة رأسك بزيت النيم واتركيه لمدة ٣٠ دقيقة على الأقل قبل غسله.
• كرري العملية مرتين أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.

طريقة فعالة لعلاج القشرة

 خل التفاح 

يساعد خل التفاح على استعادة توازن درجة الحموضة في فروة الرأس ويقلل من نمو الفطريات التي قد تسبب القشرة.

امزج كميات متساوية من خل التفاح والماء، ثم ضع المزيج على فروة رأسك واتركه لمدة ١٠-١٥ دقيقة قبل شطفه بالماء البارد.

 زيت جوز الهند 

 يُعد زيت جوز الهند مرطبًا ممتازًا يُساعد على تخفيف جفاف فروة الرأس وتقليل القشرة كما أنه يتمتع بخصائص مضادة للفطريات تُساعد في علاج القشرة الناتجة عن العدوى الفطرية.
• دفيء كمية من زيت جوز الهند ودلكي بها فروة رأسك.
• اتركيه لمدة ٣٠ دقيقة أو طوال الليل قبل غسله.

 

عصير الليمون 

تساعد حموضة عصير الليمون على استعادة توازن درجة الحموضة في فروة رأسك، مما قد يقلل من القشرة.
• ضعي عصير الليمون الطازج على فروة رأسك ودلكيه بلطف.
• اتركيه لمدة ٥-١٠ دقائق قبل شطفه بالماء البارد.

علاج القشرة في الشتاء بوصفات طبيعية

صودا الخبز 

 تعمل صودا الخبز كمقشر وتساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة، مما يقلل من التقشر والحكة في فروة الرأس.
• بللي شعركِ وافركي كمية صغيرة من صودا الخبز على فروة رأسكِ.
• دلكي بلطف ثم اشطفي جيداً بالماء.

جل الصبار 

يتميز جل الصبار بخصائصه المهدئة والمضادة للالتهابات، مما يجعله مثالياً لتهدئة فروة الرأس المتهيجة والحكة كما أنه يساعد على منع ظهور القشرة.
• ضعي جل الصبار الطازج مباشرة على فروة رأسك.
• اتركيه لمدة ١٥-٢٠ دقيقة قبل شطفه.

 

بذور الحلبة

 بذور الحلبة غنية بمضادات الأكسدة والبروتينات التي تساعد على تهدئة فروة الرأس المتهيجة ومنع القشرة.
• انقعي حفنة من بذور الحلبة طوال الليل، ثم اطحنيها حتى تصبح عجينة.
• ضعيها على فروة رأسك واتركيها لمدة ٣٠ دقيقة قبل شطفها.

 

زيت الحلبة

 

زيت الزيتون 

يُعد زيت الزيتون مرطباً طبيعياً ممتازاً لفروة الرأس الجافة، حيث يساعد على تقليل القشرة والحكة.
• سخّني كمية صغيرة من زيت الزيتون ودلّكيها على فروة رأسك.
• اتركيه لمدة ٣٠ دقيقة قبل غسله.


 الزبادي والعسل

 يُعدّ الزبادي مُهدئًا لفروة الرأس، بينما يُساعد العسل على ترطيب البشرة وتغذيتها، مما يجعل هذا المزيج علاجًا ممتازًا للقشرة.
• امزج ملعقتين كبيرتين من العسل مع ربع كوب من الزبادي العادي.
• ضع المزيج على فروة رأسك واتركه لمدة ١٥-٢٠ دقيقة قبل غسله.

قشرة الرأس علاج قشرة الرأس طرق طبيعية لعلاج قشرة الرأس زيت شجرة الشاي خل التفاح

