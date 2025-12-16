رئيس هيئة الاستثمار: ملتزمون بجعل مصر الواجهة الأولى للاستثمار المعرفي في المنطقة

أعرب حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن مصر تعيش مرحلة تحول عالمي تحكمه التكنولوجيا العميقة والعلوم الحيوية.

وأوضح أن مستقبل الاقتصاد المصري ومكانته الإقليمية مرهون بالتحول نحو نموذج تنموي قائم على المعرفة والقيمة المضافة العالية.

واعرب عن سعادته وفخره بما حققته شركة نواة من نجاحات محلية ودولية.

شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، في احتفال شركة نواة العلمية بمناسبة مرور عشرة أعوام على تأسيسها وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على دعم الابتكار والاستثمار العلمي.

أُقيم الاحتفال في القلعة بحضور الدكتور عمر صقر، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة نواة العلمية، والدكتور أحمد عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لمجموعة كحيلان لإدارة الأصول، والدكتور محمد أمين، رئيس مجلس إدارة شركة تواصل القابضة والمستثمر الجديد في نواة العلمية، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات ورواد القطاعين الاستثماري والعلمي في مصر.

وخلال الاحتفال، استعرضت الشركة أبرز محطات رحلتها منذ تأسيسها وجهود فرق العمل التي أسهمت في بناء مكانتها، افتُتح الحفل بعرض فيلم قصير ملهم يروي رحلة نجاح الشركة خلال العشر سنوات الماضية، مسلطًا الضوء على إنجازاتها الريادية والابتكارات التي جعلت منها نموذجًا يحتذى به في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا على المستوى المحلي والإقليمي.

وأكد أن "نَوَاه العلمية" لم تكتف على مدار عشر سنوات بالعمل داخل أسوار المختبر، بل عملت على بناء قاطرة حقيقية تدفع عجلة البحث العلمي وتخدم الصناعة في مصر والمنطقة، مشيراً إلى أن مسيرتها تمثل برهاناً حياً على أن البحث العلمي، حين تُهيأ له البيئة الخصبة ويُستثمر فيه بذكاء، يصبح أقوى محرك للاقتصاد وأصدق خادم للمجتمع.

وأشار هيبة إلى أن أمثال "نَوَاه" هي الثمرة الحقيقية للاستراتيجية الوطنية التي تضع الابتكار والمعرفة في قلب أولوياتها، وأن منتجات الشركة وحلولها تلامس جودة الحياة وتعزز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية وتفتح آفاقاً جديدة للتصدير في المجالات الحيوية مثل الصناعات الدوائية الدقيقة والتكنولوجيا الحيوية المتقدمة.

تحول عالمي



وأشاد بما حققته "نَوَاه" من اعتمادات دولية وثقة عملاء عالميين، معتبراً ذلك نموذجاً يُحتذى به، مؤكداً أن دعم الابتكار وريادة الأعمال التكنولوجية يمثل حجر الزاوية في استراتيجية الهيئة، وأن دورها قد تطور من كونه مجرد "مُيَسِّر للإجراءات" إلى شريك فاعل في بناء منظومة الابتكار الوطنية، من خلال توفير حوافز ذكية للاستثمار في البحث والتطوير وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، والعمل على تبسيط البيئة التشريعية وتذليل العقبات لضمان سرعة نمو الشركات الناشئة المبتكرة، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والجهات الحكومية لتحويل الأفكار من المختبرات إلى الأسواق، إضافة إلى التمويل الاستراتيجي عبر شركة "إيجيبت فنتشرز" Egypt Ventures التي تمثل الذراع المالي للهيئة وكانت من المستثمرين الأوائل والداعمين الاستراتيجيين لـ "نَوَاه".

الاستثمار المعرفي

و أكد على أن قصة "نَوَاه" تمثل الطموح المصري الأصيل الذي يبدأ بفكرة صغيرة ويصمد أمام التحديات ليصبح نموذجاً إقليمياً وعالمياً، وأن معنى "صُنع في مصر" في القرن الحادي والعشرين هو أن نصنع الحلول ونصدرها، لا أن نستوردها فقط، مؤكداً التزام الهيئة الدائم بأن تكون الشريك الداعم لكل فكرة واعدة ولكل عقل مبدع، وأن تجعل مصر الوجهة الأولى للاستثمار المعرفي في المنطقة ولتكون شركاتنا الناشئة قادة للابتكار على الخريطة العالمية

وأكد الدكتور عمر صقر، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «نواة العلمية»، في كلمته على مسيرة الشركة وإسهاماتها العلمية، مستعرضًا أبرز النجاحات التي حققتها على مدار عشر سنوات، بما في ذلك تطوير تقنيات مبتكرة، وإطلاق منتجات علمية متقدمة، وتعزيز دور البحث العلمي في دعم الصناعة الوطنية، مشيدًا بالرؤية الريادية لفريق العمل وجهودهم في تحويل الأفكار العلمية إلى تطبيقات عملية تسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي.

وفي ختام الاحتفال، شهد حسام هيبه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة توقيع عقد استثماري بين شركة "نَوَاه" و"Life Ventures Capital"، مؤكداً أن هذا الاستثمار يمثل خطوة استراتيجية لدعم نمو الشركة وتعزيز مسيرة الابتكار والتوسع على المستوى الإقليمي والدولي.