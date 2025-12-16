قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الرياضة: أكاديمية «شباب بلد» استثمار حقيقي في طاقات الشباب وبوابة لربطهم بالتعليم وسوق العمل
قبل ساعات من حفل «ذا بيست».. طبيب فريق ألماني يحصد جائزة اللعب النظيف من فيفا بعد إنقاذ مشجع
101 مقعد في انتظار الحسم.. تفاصيل جولة الإعادة لانتخابات المرحلة الثانية
حورية فرغلي: الفن شقلب حياتي ومكنتش اعرف أن الشهرة سيئة لهذه الدرجة
خاص| التفاصيل الكاملة لموافقة ديانج على تجديد عقده مع الأهلي
مصر تهنئ مملكة البحرين بمناسبة يوم الاستقلال
المفتي: فلسطين قضية كل حرٍّ.. والفتوى جسر بين الواجب الشرعي والإنساني
زيادة الكهرباء والسلع في يناير 2026.. ما قرار الحكومة؟ | الحقيقة كاملة
الست ليست بخيلة.. جمال بخيت يدافع عن أم كلثوم
أرقام محمد صلاح قبل حفل الفيفا "ذا بيست "
«أمهات مصر»: تكرار وقائع التحرش بأطفال المدارس ناقوس خطر يستدعي تحركًا عاجلًا
5 ساعات من الرعب.. تفاصيل سقوط 6 حاويات من قطار بضائع بالقليوبية وتضرر منازل الأهالي.. صور
رئيس هيئة الاستثمار: ملتزمون بجعل مصر الواجهة الأولى للاستثمار المعرفي في المنطقة

رئيس هيئة الاستثمار
رئيس هيئة الاستثمار
علياء فوزى

أعرب  حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن مصر تعيش مرحلة تحول عالمي تحكمه التكنولوجيا العميقة والعلوم الحيوية.

وأوضح أن مستقبل الاقتصاد المصري ومكانته الإقليمية مرهون بالتحول نحو نموذج تنموي قائم على المعرفة والقيمة المضافة العالية.

واعرب  عن سعادته وفخره بما حققته شركة نواة من نجاحات محلية ودولية.

شارك  حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، في احتفال شركة نواة العلمية بمناسبة مرور عشرة أعوام على تأسيسها وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على دعم الابتكار والاستثمار العلمي.

 أُقيم الاحتفال في القلعة بحضور الدكتور عمر صقر، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة نواة العلمية، والدكتور أحمد عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لمجموعة كحيلان لإدارة الأصول، والدكتور محمد أمين، رئيس مجلس إدارة شركة تواصل القابضة والمستثمر الجديد في نواة العلمية، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات ورواد القطاعين الاستثماري والعلمي في مصر.

وخلال الاحتفال، استعرضت الشركة أبرز محطات رحلتها منذ تأسيسها وجهود فرق العمل التي أسهمت في بناء مكانتها، افتُتح الحفل بعرض فيلم قصير ملهم يروي رحلة نجاح الشركة خلال العشر سنوات الماضية، مسلطًا الضوء على إنجازاتها الريادية والابتكارات التي جعلت منها نموذجًا يحتذى به في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا على المستوى المحلي والإقليمي.

وأكد أن "نَوَاه العلمية" لم تكتف على مدار عشر سنوات بالعمل داخل أسوار المختبر، بل عملت على بناء قاطرة حقيقية تدفع عجلة البحث العلمي وتخدم الصناعة في مصر والمنطقة، مشيراً إلى أن مسيرتها تمثل برهاناً حياً على أن البحث العلمي، حين تُهيأ له البيئة الخصبة ويُستثمر فيه بذكاء، يصبح أقوى محرك للاقتصاد وأصدق خادم للمجتمع.

وأشار هيبة إلى أن أمثال "نَوَاه" هي الثمرة الحقيقية للاستراتيجية الوطنية التي تضع الابتكار والمعرفة في قلب أولوياتها، وأن منتجات الشركة وحلولها تلامس جودة الحياة وتعزز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية وتفتح آفاقاً جديدة للتصدير في المجالات الحيوية مثل الصناعات الدوائية الدقيقة والتكنولوجيا الحيوية المتقدمة.

تحول عالمي
 

وأشاد بما حققته "نَوَاه" من اعتمادات دولية وثقة عملاء عالميين، معتبراً ذلك نموذجاً يُحتذى به، مؤكداً أن دعم الابتكار وريادة الأعمال التكنولوجية يمثل حجر الزاوية في استراتيجية الهيئة، وأن دورها قد تطور من كونه مجرد "مُيَسِّر للإجراءات" إلى شريك فاعل في بناء منظومة الابتكار الوطنية، من خلال توفير حوافز ذكية للاستثمار في البحث والتطوير وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، والعمل على تبسيط البيئة التشريعية وتذليل العقبات لضمان سرعة نمو الشركات الناشئة المبتكرة، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والجهات الحكومية لتحويل الأفكار من المختبرات إلى الأسواق، إضافة إلى التمويل الاستراتيجي عبر شركة "إيجيبت فنتشرز" Egypt Ventures التي تمثل الذراع المالي للهيئة وكانت من المستثمرين الأوائل والداعمين الاستراتيجيين لـ "نَوَاه".

الاستثمار المعرفي

و أكد على أن قصة "نَوَاه" تمثل الطموح المصري الأصيل الذي يبدأ بفكرة صغيرة ويصمد أمام التحديات ليصبح نموذجاً إقليمياً وعالمياً، وأن معنى "صُنع في مصر" في القرن الحادي والعشرين هو أن نصنع الحلول ونصدرها، لا أن نستوردها فقط، مؤكداً التزام الهيئة الدائم بأن تكون الشريك الداعم لكل فكرة واعدة ولكل عقل مبدع، وأن تجعل مصر الوجهة الأولى للاستثمار المعرفي في المنطقة ولتكون شركاتنا الناشئة قادة للابتكار على الخريطة العالمية

وأكد الدكتور عمر صقر، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «نواة العلمية»، في كلمته على مسيرة الشركة وإسهاماتها العلمية، مستعرضًا أبرز النجاحات التي حققتها على مدار عشر سنوات، بما في ذلك تطوير تقنيات مبتكرة، وإطلاق منتجات علمية متقدمة، وتعزيز دور البحث العلمي في دعم الصناعة الوطنية، مشيدًا بالرؤية الريادية لفريق العمل وجهودهم في تحويل الأفكار العلمية إلى تطبيقات عملية تسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي.

وفي ختام الاحتفال، شهد حسام هيبه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة توقيع عقد استثماري بين شركة "نَوَاه" و"Life Ventures Capital"، مؤكداً أن هذا الاستثمار يمثل خطوة استراتيجية لدعم نمو الشركة وتعزيز مسيرة الابتكار والتوسع على المستوى الإقليمي والدولي.

هيئة الاستثمار الاستثمار المعرفي التحول التكنولوجيا الاقتصاد

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الأمطار

الأرصاد الجوية تعلن حالة الجو اليوم.. أمطار غزيرة في هذه الأماكن

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

منتخب الأردن

نهائي كأس العرب.. موعد مباراة الأردن والمغرب والقنوات المفتوحة الناقلة

دغموم

رفضت لهذا السبب.. دغموم يكشف تفاصيل عرض الزمالك لضمه

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

وفاة شقيقة عادل امام

بعد وفاتها.. من هي إيمان شقيقة الزعيم عادل إمام ؟

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025

محافظ الغربية

على مدار 4 ساعات.. محافظ الغربية يتجول بشوارع طنطا لمتابعة رفع مياه الأمطار

بالصور

أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبيها

أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبينها
أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبينها
أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبينها

زيادة الكهرباء والسلع في يناير 2026.. ما قرار الحكومة؟ | الحقيقة كاملة

حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والسلع في يناير
حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والسلع في يناير
حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والسلع في يناير

بعد تصدرها التريند.. صور جديدة تجمع بين العوضى وياسمين عبد العزيز

بعد تصدرها التريند.. صور تجمع بين العوضى و ياسمين عبد العزيز
بعد تصدرها التريند.. صور تجمع بين العوضى و ياسمين عبد العزيز
بعد تصدرها التريند.. صور تجمع بين العوضى و ياسمين عبد العزيز

رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد وضع حجر الأساس لمصنع "جينفاكس" للقاحات والأدوية

اللقاء
اللقاء
اللقاء

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

