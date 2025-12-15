قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سفينة "TIM-Future" تنضم إلى الأسطول البحري المصري لتعزيز قدرات البترول والغاز
وزير الأوقاف: الندوة الدولية للإفتاء تنعقد برعاية كريمة من الرئيس السيسي
وزير المالية يوضح مزايا تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.. تفاصيل
الوزير: السخنة أول ميناء مصري يشهد دخول قطاري الكهربائي السريع والديزل
"معلومات الوزراء" يصدر دراسة حول دمج ذوي الهمم في التعليم الابتدائي بصعيد مصر
للمرة الثانية.. تأخير حصول ترامب على طائراته الرئاسية الجديدة
تفاصيل تعرض فنانة شهيرة لواقعة تحرش
تحذير عاجل من الأرصاد لسكان الاسماعيلية: تقلبات جوية عنيفة ومؤثرة اليوم
الوزير: محطة حاويات السخنة آلية بالكامل وتُدار وفق أعلى المعايير العالمية
لها تاريخ مرضي.. وفاة طالبة أثناء حضورها طابور الصباح في المنوفية
طن ونصف حشيش وهيدرو .. الداخلية تحبط ترويج مخدرات بـ 90 مليون جنيه
رئيس الوزراء يجتمع برؤساء ومسئولي المجالس التصديرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

يوفر 5 آلاف فرصة عمل.. شراكة مصرية بولندية في قطاع الأغذية بالعاشر من رمضان

رئيس هيئة الاستثمار
رئيس هيئة الاستثمار
علياء فوزى

شهد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مراسم توقيع عقد بيع أرض صناعية مع شركة Fruitful البولندية، في خطوة تمثل دخول أول مستثمر بولندي إلى مشروعات السويدي للتنمية الصناعية في قطاع الصناعات الغذائية المجمدة، داخل مدينة العاشر من رمضان.

حضر التوقيع السفير ميخال موركوتشينسكي، سفير جمهورية بولندا لدى  مصر ، إلى جانب المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، وعدد من قيادات مجموعة السويدي وممثلي شركة Fruitful.

وقّع الاتفاقية كل من المهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، وياسر مرسى، المدير العام لشركة فروتفيل

ويقع المشروع على مساحة تقارب 8,000 – 8,853 متر مربع، ويشمل إنشاء مصنع متطور لإنتاج الأغذية المجفدة باستخدام تقنيات IQF والتجفيف بالتبريد (Freeze Drying)، بطاقة إنتاجية تصل إلى 600 طن شهريًا، وبإجمالي طاقة سنوية تبلغ 7,200 طن، مع توجيه الجزء الأكبر من الإنتاج للتصدير وفق أعلى المعايير الدولية.

توفير  5000 فرصة عمل 

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير أكثر من 5,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة عبر سلاسل القيمة المختلفة، تشمل مزارع الفراولة والمانجو، ومصانع التصنيع الغذائي، وخدمات التخزين المبرد واللوجستيات، فضلًا عن نقل تكنولوجيا متقدمة وخبرات فنية تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وجودة المنتجات الزراعية والصناعية في مصر.

وأكد المهندس محمد القماح أن دخول شركة Fruitful كأول مستثمر بولندي يعكس توسع قاعدة الشراكات الأوروبية داخل المدن الصناعية للشركة، ويمثل إضافة نوعية لمنظومة التصنيع الغذائي الموجه للتصدير، خاصة في الصناعات المتخصصة المعتمدة على تقنيات التجفيف والتخزين المتقدمة.

من جانبه، أكد حسام هيبة، في بيان صادر عن هيئة الاستثمار اليوم، أن المشروع يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في مناخ الاستثمار المصري، ويجسد فلسفة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى دور الهيئة في تيسير الإجراءات وتقديم الحوافز والضمانات الاستثمارية، بما يدعم جذب الاستثمارات الصناعية ذات القيمة المضافة وزيادة الصادرات.

وأوضح  ياسر مرسى أن هذا الاستثمار يمثل خطوة مهمة في مسار التعاون المصري البولندي القائم على الثقة والشراكة طويلة الأمد، مؤكدًا أن اختيار مصر جاء لما توفره من بنية تحتية متطورة، وتسهيلات حقيقية للمستثمرين، وموقع استراتيجي يدعم الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، مع الالتزام بأن يكون المشروع نموذجًا ناجحًا للتعاون بين البلدين.

وأكد السفير البولندي أن المشروع يمثل إضافة مهمة للعلاقات الاقتصادية بين مصر وبولندا، مشيدًا بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للاستثمار في دعم المستثمرين الأجانب وتعزيز بيئة الأعمال.

وشددت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التزامها الكامل بدعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وجذب المشروعات الصناعية المتقدمة، وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للصناعة والتصدير.

رئيس هيئة الاستثمار مصر بولندا استثمار مدينة العاشر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية

احمد العوضي

أحمد العوضي: أنا النجم الأعلى أجرا في مصر والأكثر مشاهدة

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

أسعار الدواجن

تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أرشيفية

الشرطة الأسترالية: أب وابنه وراء هجوم بوندي الدامي في سيدني

الزمالك

ضربة موجعة للزمالك قبل لقاء حرس الحدود في كأس عاصمة مصر

محمد صلاح

محمد صلاح مع مكة وكيان في إعلان لبطولة أمم أفريقيا 2025.. شاهد

ترشيحاتنا

تحول نوعي في المشهد الأمني وجهود المكافحة فى شرق إفريقيا خلال نوفمبر 2025

مرصد الأزهر يرصد تحولًا نوعيًا في المشهد الأمني وجهود المكافحة فى شرق إفريقيا خلال نوفمبر 2025

ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة يناقش الحفاظ على النفس البشرية في حماية الوطن.. غدًا

ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة يناقش الحفاظ على النفس البشرية في حماية الوطن.. غدًا

"البحوث الإسلامية" ينعى الأستاذ الدكتور صابر عرب وزير الثقافة الأسبق

"البحوث الإسلامية" ينعى صابر عرب وزير الثقافة الأسبق: واحد من الرموز الفكرية والعلمية بالأزهر

بالصور

أسعار الفراخ اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025

اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 15 ديسمبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

طريقه الدجاج البانيه المقرمش

طريقه الدجاج البانيه المقرمش
طريقه الدجاج البانيه المقرمش
طريقه الدجاج البانيه المقرمش

طريقة عمل سلطة البنجر الصحية

طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.
طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.
طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.

فيديو

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد