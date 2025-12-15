البفتيك بـ500 والضاني بـ550 جنيها.. أسعار اللحوم في الأسواق اليوم

عرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقريرا بأسعار اللحوم فى الأسواق اليوم.

وجاءت أسعار اللحوم وفقا لأحد الجزارين فيما يلي:

اللحمة البفتيك للكيلو: 500 جنيه

لحمة الخضروات: 480 جنيها

اللحمة الموزة والفتة: 480 جنيها

اللحمة الضاني: 550 جنيها

سعر السجق والكفتة والبرجر: 400 جنيها

الكبدة: 500 جنيها

الممبار البلدي: 250 جنيها

الكوارع البلدي: 400 جنيها

المخ: 350 جنيها

عرق اللحمة البلدي: 550 جنيها

صادرت مديرية الطب البيطرى بالغربية، 1425 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة “ رنجة”، مابين غير صالحة للاستهلاك الأدمى ومجهولة البيانات والمصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر ، مطروحة ومتداولة في الأسواق بمراكز المحافظة.

حملات بيطرية

وكانت الدكتورة نعمة عارف مصطفى مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد كلفت لجان تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية بقيادة الدكتور الشربينى عطالله مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية وضمت الإدارات البيطرية بمراكز المحافظة ، وإحكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مركز ومدن المحافظة، وذلك تنسيقا مع مباحث تموين الغربية وشرطة المسطحات والبيئة، ومفتشى مديرية التموين وفرع هيئة سلامة الغذاء.

ردع الباعة المخالفين

وأسفر مرور اللجان عن ضبط 1425 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم غير صالح للاستهلاك الأدمى ودواجن وأسماك مدخنة " رنجة" مجهولة المصدر و بيانات وجزء منها غير صالح للاستهلاك والجزء الأخر يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك.

وتم التحفظ علي المضبوطات وتحريزها وسحب عينات منها لتحليها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه، وتحرير 32 محضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.

أجزاء داخلية من اللحوم لا يجب تناولها حفاظًا على الصحة

جاء ذلك خلال لقائه في برنامج "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام.

وخلال الحلقة، أوضح نقيب البيطريين أن الكبدة، والفشة (الرئة)، والممبار (الأمعاء)، من أخطر الأجزاء التي لا يُفضل تناولها، قائلًا: "مش بيدخلوا بيتي، ومفروض ميتاكلوش"، لاحتوائها على ملوثات وقدرتها على تخزين السموم في الجسم.





