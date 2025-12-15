قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

مصادرة 1425 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة "رنجة" فاسدة بالغربية

حملات رقابية بالغربية
حملات رقابية بالغربية
الغربية أحمد علي

صادرت مديرية الطب البيطرى بالغربية،  1425 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة “ رنجة”، مابين غير صالحة للاستهلاك الأدمى ومجهولة البيانات والمصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر ، مطروحة ومتداولة في الأسواق بمراكز المحافظة.

حملات بيطرية 

وكانت الدكتورة نعمة عارف مصطفى مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد كلفت لجان تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية بقيادة الدكتور الشربينى عطالله مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية وضمت الإدارات البيطرية  بمراكز المحافظة ، وإحكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مركز ومدن المحافظة، وذلك تنسيقا مع مباحث تموين الغربية وشرطة المسطحات والبيئة، ومفتشى مديرية التموين وفرع هيئة سلامة الغذاء.

ردع الباعة المخالفين 

وأسفر مرور اللجان عن ضبط 1425 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم غير صالح للاستهلاك الأدمى ودواجن وأسماك مدخنة " رنجة" مجهولة المصدر و بيانات وجزء منها غير صالح للاستهلاك والجزء الأخر يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك.

ردع مخالفين 


وتم التحفظ علي المضبوطات وتحريزها وسحب عينات منها لتحليها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه، وتحرير 32 محضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.

اخبار محافظة الغربية حملات تموينية هيئة سلامة الغذاء ردع مخالفين أمن الغربية حملات مرورية رقابية

اسعار الفراخ اليوم الاثنين
مواقيت الصلاة اليوم
طريقه الدجاج البانيه المقرمش
طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.
