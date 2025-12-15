وزير السياحة والآثار يفتتح ورشة "دور البيانات في تعزيز صياغة الصورة الذهنية للوجهات السياحية رقمياً"

استهل، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الجلسة الافتتاحية للمنتدى وورشة العمل التي تنظمها وزارة السياحة والآثار، على مدار اليوم بمقر المتحف المصري الكيير، تحت عنوان "دور البيانات في تعزيز صياغة الصورة الذهنية للوجهات السياحية رقمياً" ( From Data to Destinations:Mastering th Digital Narrative )، وذلك بالتعاون مع منصة TripAdvisor العالمية التي تُعد إحدى أكبر المنصات الإلكترونية العالمية المتخصصة في السفر والسياحة، وذلك في ضوء الشراكة القائمة بين الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والمنصة.

وقد شهدت الجلسة حضور عدد من قيادات الوزارة والهيئة، وممثلي منصة TripAdvisor العالمية، إلى جانب ممثلي الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف المختصة، والقطاع السياحي الخاص من شركات سياحة ومنشآت فندقية وسياحية.

وقد ألقى السيد شريف فتحي الكلمة الافتتاحية للمنتدى، حيث استعرض أهداف تنظيم هذا المنتدى الهام، والتي من بينها حرص الوزارة على نقل وتبادل النقاشات حول مؤشرات وتحليلات الأسواق السياحية العالمية، ومشاركتها مع كافة الحضور ولا سيما القطاع السياحي الخاص، بما يسهم في توحيد الرؤى وتعزيز القدرة على مواكبة تطورات السوق السياحي العالمي والترويج السياحي لمصر بصورة أكثر فعالية لتحقيق المستهدفات من صناعة السياحة في مصر، لافتاً إلى إطلاع سيادته على جزء من هذه المؤشرات والتحليلات خلال لقائه مع مسئولي منصة TripAdvisor على هامش زيارته الأخيرة إلى لندن للمشاركة في فعاليات بورصة لندن السياحية WTM.

وأشار إلى أن المنتدى يستهدف أيضاً بحث آليات تعظيم الاستفادة من التنوع السياحي الذي تتمتع به مصر، والعمل على خلق منتجات سياحية جديدة يتم دمجها مع المنتجات السياحية المعروفة، بالتعاون مع شركاء المهنة المحليين والدوليين، وخاصة منظمي الرحلات وشركات السياحة، لافتًا إلى أن مصر تمتلك بالفعل مقومات سياحية متعددة وأنماطًا ومنتجات سياحية متنوعة لا مثيل لها عالمياً.

وأكد شريف فتحي أن هذه الرؤية تمثل الاستراتيجية الحالية للوزارة، مشيراً إلى أنها رؤية طويلة المدى تستند إلى مقومات سياحية مستدامة، حيث تتمتع مصر بتنوع فريد يشمل السياحة الشاطئية والصحراوية والثقافية والروحانية، وغيرها من الأنماط السياحية.

وأوضح الوزير أن كافة الحملات الترويجية التي تطلقها الوزارة ممثلة في الهيئة تكون مركزة بالأساس على إبراز هذا التنوع السياحي تحت شعار Unmatched Diversity.

وأضاف أن هذا التنوع السياحي يساهم في تشجيع السائحين على تكرار الزيارة إلى مصر ليقوموا في كل مرة باكتشاف تجربة سياحية مختلفة، وهو ما سينعكس على تقديم مصر لمنتجات سياحية أكثر تميزًا، مشيرًا إلى أن الجلسة الأولى للمنتدى ستناقش هذا التنوع السياحي.

وأوضح الوزير أن الجلسة الثانية للمنتدى ستتناول أهمية إبراز عنصر الأصالة في التجربة السياحية حيث تعد إحدى محفزات اختيار السائحين للمقاصد السياحية حيث أصبحوا يبحثون بشكل متزايد عن الوجهات المتميزة في ذلك.

وأشار إلى أن الأصالة في مصر ستظل عنصرًا جاذباً ومُميزاً في التجارب السياحية المختلفة، وخاصة ما يتعلق بالثقافة المحلية، وهو ما يميز التجربة السياحية في مصر عن العديد من الدول الأخرى، نظراً لما توفره من ثراء وتفاعل مباشر واختلاط حقيقي بالمجتمع المحلي عبر أنماط سياحية متعددة، وهو ما يلقى استحسانًا كبيرًا لدى السائحين.

وخلال كلمته، أشار المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى أن الهيئة لديها عدد من الشراكات مع الشركاء العالميين للترويج للمقصد السياحي المصري، لاسيما في مجال التسويق الرقمي ومنها شراكتها مع منصة TripAdvisor العالمية، موضحاً أن التعاقدات التي أبرمتها الهيئة هذا العام لم تقتصر على الترويج فقط، وإنما استهدفت أيضًا التعاون في تنمية ورفع كفاءة العاملين بالهيئة من خلال تنظيم دورات تدريبية متنوعة وورش عمل متخصصة، مثل الفعالية التي تُعقد اليوم.

وأضاف أن هذه الشراكات تستهدف كذلك نقل وتبادل الخبرات والمعرفة إلى الزملاء في القطاع السياحي الخاص، حول أحدث الاتجاهات العالمية في صناعة السياحة والسفر وتطورات الأسواق العالمية.

وأكد المهندس أحمد يوسف على أن القطاع السياحي الخاص يُعد شريكًا أساسيًا في صناعة السياحة، وله دور محوري في الترويج السياحي لمصر وتنفيذ الحملات الترويجية المختلفة بما يسهم في دفع وزيادة تدفقات وعوائد السياحة.

وقد شارك في حضور الجلسة الافتتاحية من وزارة السياحة والآثار كل من الأستاذة يمنى البحار نائب الوزير، والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، والمهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والسيد أحمد عبيد مساعد الوزير لشئون الديوان والوكيل الدائم للوزارة، والمهندس مصطفى علي الدين إمام مساعد الوزير لشئون مكتب الوزير، والأستاذة سامية سامي مساعد الوزير لشئون شركات السياحة، وعدد من قيادات الوزارة والهيئة.

كما شارك في الحضور حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعدد من رؤساء وأعضاء مجالس الغرف السياحية المختصة.

جدير بالذكر أنه تم تنظيم هذا الحدث في إطار استراتيجية الوزارة وفي ضوء الشراكة الحالية مع منصة Tripadvisor العالمية، حيث أطلقت الهيئة حملة ترويجية مع المنصة للترويج للمقصد السياحي المصري في سبتمبر الماضي وستستمر حتى يونيو 2026، تشمل أنشطة تمتد على مدار العام مع التركيز علي المواسم السياحية الرئيسية وتستهدف ٩ أسواق أوروبية رئيسية وتهدف إلى تعزيز الوعي بالعلامة السياحية لمصر وقياس توجهات المسافرين من خلال بحث متخصص عن تصورهم لمصر كوجهة سياحية.

