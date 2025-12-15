قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النقل: تدعيم شركات نقل الركاب بـ529 أتوبيس وميني باص صناعة مصرية
تحرك شاحنات القافلة الـ94 تمهيدا لدخولها من مصر إلى قطاع غزة
الشرع يرسل برقية عزاء إلى ترامب بعد مصرع جنوده في حمص
إعلام إسرائيلي: إطلاق النار بالخطأ على شاب فلسطيني
بحث ترتيبات الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي
شرطيان إسرائيليان يطلقان النار على مستوطن قرب "كدوميم"
مروحيات الاحتلال تجدد إطلاق النار على مدينة رفح بغزة
تناولوا بيض وجبنة.. إصابة ربة منزل وأبنائها الأربعة بتسمم غذائي بأسيوط
هل الملابس الخارجية التي ترتديها الحائض طاهرة أن نجسة؟.. الإفتاء توضح
الهيئة القومية للأنفاق تُسهّل شراء التذاكر عبر ماكينات TVM بمحطات المترو والـLRT
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 15 ديسمبر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزير السياحة والآثار ينظم ورشة عمل متخصصة مع ممثلي منصة سفر شهيرة

محمد الاسكندرانى

يعقد وزير السياحة والآثار شريف فتحي اليوم، ورشة عمل متخصصة مع ممثلي منصة “trip advisor” إحدى أكبر المنصات الإلكترونية العالمية المتخصصة في السفر والسياحة، وذلك في ضوء الشراكة القائمة بينهما، بحضور ممثلي القطاع الخاص.

وزير السياحة والآثار يجتمع بمسؤولي منصة “trip advisor”

وكان وزير السياحة والآثار، اجتمع سابقاً مع مسؤولي “trip advisor”، لمتابعة ما حققته الشراكة والتعاون القائم بين الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحيوالمنصة، خلال الفترة الماضية من إنجازات في مجال الترويج للمقصد السياحي المصري.

كما بحث الوزير سبل تعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة، من خلال تحليل توجهات المسافرين واهتماماتهم عبر محركات البحث العالمية، وبما يسهم في جذب مزيد من الحركة السياحية إلى مصر.

وتناول اللقاء استعراض أوجه التعاون القائمة بين الجانبين والتي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف مشتركة لتعزيز حضور المقصد المصري رقمياً على منصات السفر العالمية. 

 مصر تشهد نمواً في معدلات الحجوزات بنسبة 44% 

كما تم استعراض مؤشرات الأداء الخاصة بالسوق المصري منذ بداية العام وحتى تاريخه، حيث شهدت مصر نمواً في معدلات الحجوزات الفعلية بنسبة 44% وفقاً لبيانات المنصة.


 

