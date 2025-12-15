وزير السياحة والآثار ينظم ورشة عمل متخصصة مع ممثلي منصة سفر شهيرة

يعقد وزير السياحة والآثار شريف فتحي اليوم، ورشة عمل متخصصة مع ممثلي منصة “trip advisor” إحدى أكبر المنصات الإلكترونية العالمية المتخصصة في السفر والسياحة، وذلك في ضوء الشراكة القائمة بينهما، بحضور ممثلي القطاع الخاص.

وزير السياحة والآثار يجتمع بمسؤولي منصة “trip advisor”

وكان وزير السياحة والآثار، اجتمع سابقاً مع مسؤولي “trip advisor”، لمتابعة ما حققته الشراكة والتعاون القائم بين الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحيوالمنصة، خلال الفترة الماضية من إنجازات في مجال الترويج للمقصد السياحي المصري.

كما بحث الوزير سبل تعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة، من خلال تحليل توجهات المسافرين واهتماماتهم عبر محركات البحث العالمية، وبما يسهم في جذب مزيد من الحركة السياحية إلى مصر.

وتناول اللقاء استعراض أوجه التعاون القائمة بين الجانبين والتي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف مشتركة لتعزيز حضور المقصد المصري رقمياً على منصات السفر العالمية.

مصر تشهد نمواً في معدلات الحجوزات بنسبة 44%

كما تم استعراض مؤشرات الأداء الخاصة بالسوق المصري منذ بداية العام وحتى تاريخه، حيث شهدت مصر نمواً في معدلات الحجوزات الفعلية بنسبة 44% وفقاً لبيانات المنصة.



