رينارد: الخسارة مؤلمة أمام الأردن.. وسنقاتل لإنهاء كأس العرب بأفضل صورة

هنأ الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، منتخب الأردن بعد تأهله إلى نهائي كأس العرب 2025، مؤكدًا أن “الأخضر” واجه منافسًا منظمًا يمتلك قوة دفاعية واضحة، في ظل محدودية الخيارات المتاحة خلال اللقاء.

رينارد: الأردن تفوق دفاعيًا والخسارة مؤلمة.. وسنقاتل لإنهاء البطولة بأفضل صورة

وأوضح رينارد، في المؤتمر الصحافي عقب المباراة، أن الخسارة جاءت نتيجة جودة التمريرات التي نفذها المنتخب الأردني، مشيرًا إلى أن التشكيلة التي بدأ بها اللقاء كانت تهدف إلى فرض الاستحواذ والتركيز وتحقيق أعلى جودة ممكنة في الأداء، قبل أن يضطر لإجراء بعض التعديلات خلال الشوط الثاني.

وأكد مدرب الأخضر أن المنتخب السعودي سيخوض مباراة تحديد المركز الثالث، مشددًا على أن مشوار البطولة لم ينته بعد، وأن الهدف هو إنهاء المشاركة بصورة إيجابية.

واعترف بأن الخسارة كانت مؤلمة للجميع، وأن الإحباط كان حاضرًا، إلا أن التحضيرات للمواجهة المقبلة ستنطلق اعتبارًا من يوم الثلاثاء.

وقال رينارد: «عندما نفوز نكون على صواب، وعندما نخسر نكون على خطأ. قد تبدو هذه المعادلة سهلة من الخارج، لكنها صعبة علينا كجهاز فني ولاعبين».

وأشار إلى أن اختلاف أسلوب اللعب بين المنتخبين كان واضحًا، مؤكدًا في الوقت ذاته أن لاعبيه لم يقدموا أداءً سيئًا، داعيًا إلى مواصلة العمل وإدراك أهمية تمثيل الوطن داخل الملعب.

كما شدد المدرب الفرنسي على ضرورة تحقيق التوازن بين المجازفة الهجومية والانضباط الدفاعي، موضحًا أن دقة التمريرات كانت أقل من المطلوب، وأن الفاعلية الهجومية أمام المرمى لم تكن في أفضل حالاتها.د

وردًا على ما تردد بشأن تحضير مفاجأة للمنتخب الأردني، قال رينارد: «يبدو أنك لم تحضر المؤتمر الصحافي السابق، لم أتحدث عن ذلك».

واختتم رينارد تصريحاته بالتأكيد على أنه طالب اللاعبين بالتركيز، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني كان على دراية بما يخطط له المنتخب الأردني وحاول الاستعداد له، إلا أن التركيز الآن سينصب بشكل كامل على المباراة المقبلة.