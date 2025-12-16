قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدء رفع الحاويات من موقع حادث قطار بضائع بمنطقة السفاينة بطوخ.. صور
ترامب يكشف عدد الدول الراغبة في المشاركة بالقوة الدولية في غزة
محافظ القليوبية: سقوط حاويات قطار البضائع لم تؤثر على الطريق الزراعي
محافظ القليوبية: لجنة هندسية لفحص سلامة العقارات بموقع حادث قطار طوخ
كبار السن.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينيات لهذه الفئة
زيلنسكي: أوكرانيا لن تعترف بإقليم دونباس كجزء من روسيا
دعوة للاستعداد للحرب.. قلق بريطاني من التعزيزات السريعة للقوات الروسية
16700 جنيه.. تفاصيل زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني
بعد الهبوط الأخير .. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الآن
انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وسعر عيار 21 مفاجأة
محافظ القليوبية ومدير الأمن يتابعان حادث تساقط حاويات من قطار بضائع بطوخ.. صور
سقوط 6 حاويات من قطار بضائع بالقليوبية وتضرر واجهات المنازل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رينارد: الخسارة مؤلمة أمام الأردن.. وسنقاتل لإنهاء كأس العرب بأفضل صورة

رينارد
رينارد
إسراء أشرف

هنأ الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي،  منتخب الأردن بعد تأهله إلى نهائي كأس العرب 2025، مؤكدًا أن “الأخضر” واجه منافسًا منظمًا يمتلك قوة دفاعية واضحة، في ظل محدودية الخيارات المتاحة خلال اللقاء.

رينارد: الأردن تفوق دفاعيًا والخسارة مؤلمة.. وسنقاتل لإنهاء البطولة بأفضل صورة

وأوضح رينارد، في المؤتمر الصحافي عقب المباراة، أن الخسارة جاءت نتيجة جودة التمريرات التي نفذها المنتخب الأردني، مشيرًا إلى أن التشكيلة التي بدأ بها اللقاء كانت تهدف إلى فرض الاستحواذ والتركيز وتحقيق أعلى جودة ممكنة في الأداء، قبل أن يضطر لإجراء بعض التعديلات خلال الشوط الثاني.

وأكد مدرب الأخضر أن المنتخب السعودي سيخوض مباراة تحديد المركز الثالث، مشددًا على أن مشوار البطولة لم ينته بعد، وأن الهدف هو إنهاء المشاركة بصورة إيجابية.

واعترف بأن الخسارة كانت مؤلمة للجميع، وأن الإحباط كان حاضرًا، إلا أن التحضيرات للمواجهة المقبلة ستنطلق اعتبارًا من يوم الثلاثاء.

وقال رينارد: «عندما نفوز نكون على صواب، وعندما نخسر نكون على خطأ. قد تبدو هذه المعادلة سهلة من الخارج، لكنها صعبة علينا كجهاز فني ولاعبين».

وأشار إلى أن اختلاف أسلوب اللعب بين المنتخبين كان واضحًا، مؤكدًا في الوقت ذاته أن لاعبيه لم يقدموا أداءً سيئًا، داعيًا إلى مواصلة العمل وإدراك أهمية تمثيل الوطن داخل الملعب.

كما شدد المدرب الفرنسي على ضرورة تحقيق التوازن بين المجازفة الهجومية والانضباط الدفاعي، موضحًا أن دقة التمريرات كانت أقل من المطلوب، وأن الفاعلية الهجومية أمام المرمى لم تكن في أفضل حالاتها.د

وردًا على ما تردد بشأن تحضير مفاجأة للمنتخب الأردني، قال رينارد: «يبدو أنك لم تحضر المؤتمر الصحافي السابق، لم أتحدث عن ذلك».

واختتم رينارد تصريحاته بالتأكيد على أنه طالب اللاعبين بالتركيز، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني كان على دراية بما يخطط له المنتخب الأردني وحاول الاستعداد له، إلا أن التركيز الآن سينصب بشكل كامل على المباراة المقبلة.

هيرفي رينارد رينارد المنتخب السعودي السعودية الأردن كأس العرب بطولة كأس العرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غدا بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|تفاصيل عاجلة

الحكومة

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهؤلاء في بداية العام الجديد

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل.. تفاصيل عاجلة الآن

حالة الطقس

تحذير جوي من الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول متوقعة في هذه المناطق

أمطار

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

عداد الكهرباء

باق 15 يوما.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

أرشيفية

حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو| تحرك عاجل من الوزراء للشائعات وتحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

نشأت الديهي

الديهي: الإدارة الأمريكية ترى أن نتنياهو يسعى إلى "تفخيخ المشهد" بغزة

طارق الشناوي

طارق الشناوي: خرجنا من انتقاد الفن إلى الاتهام في الوطنية.. فيديو

بالصور

أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا

أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا
أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا
أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا

قرنبيط في بطاطس .. طريقة جديدة لعمل البيوريه

بيوريه القرنبيط
بيوريه القرنبيط
بيوريه القرنبيط

فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم

فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم
فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم
فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم

مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟.. الإفتاء تضع النقاط على الحروف

مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف
مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف
مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف

فيديو

مواليد الثمانينات

كبار السن.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينيات لهذه الفئة

الفنانة ياسمينا المصري

الفنانة ياسمينا المصري تتقدم ببلاغ رسمي لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد