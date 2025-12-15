موعد مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العرب بين السعودية والإمارات

يستعد منتخبا السعودية والإمارات لمواجهة قوية ضمن لقاء تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العرب 2025، والتي ستقام على ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويأتي هذا اللقاء بعد أن تعرض المنتخب الإماراتي لهزيمة قاسية أمام المغرب في نصف النهائي بنتيجة 3-0، فيما خسر المنتخب السعودي أمام الأردن بهدف نظيف في المباراة الأخرى من نفس الدور، ليحسم كل منهما موقعه في مباراة المركز الثالث.

موعد مباراة السعودية والإمارات

من المقرر أن تُقام المباراة يوم الخميس 18 ديسمبر 2025، في تمام الساعة 2:00 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة (1:00 ظهرًا بتوقيت القاهرة)، في مباراة ينتظرها عشاق كرة القدم العربية لمتابعة أفضلية الفريقين على المركز الثالث بالبطولة.