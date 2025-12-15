خالد الغندور يطرح سؤالاً بشأن كأس العرب

طرح الإعلامي خالد الغندور سؤالاً للجماهير بشأن نهائي كأس العرب، بعد فوز المغرب على منتخب الإمارات بنتيجة ثلاثة أهدف نظيفة.



وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"توقعاتك لمباراتي الدور قبل النهائي الإمارات و المغرب و بعدها السعودية و الأردن".

تأهل منتخب المغرب إلى نهائى كأس العرب على حساب الإمارات بنتيجة 3-0 ، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب إستاد خليفة الدولى، فى الدور نصف النهائى ضمن منافسات كأس العرب 2025.

وأفتتح منتخب المغرب التهديف فى الدقيقة 28، بعد عرضية أكثر من رائعة من الناحية اليسري تصل داخل منطقة الجزاء ليقفز كريم البركاوي على أثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن شباك الإمارات.

وأضاف منتخب المغرب الثاني في الدقيقة 83، بعد تمريرة من عبد الرزاق حمد الله وصلت إلى أشرف مهديوي المتمركز على حافة منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة أرضية زاحفة سكنت أسفل يمين المرمى.