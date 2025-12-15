موعد نهائي كأس العرب بين الأردن والمغرب

يستعد منتخب المغرب لمواجهة منتخب الأردن في المباراة النهائية من بطولة كأس العرب 2025، والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

القناة الناقلة لنهائي كأس العرب بين الأردن والمغرب

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتُذاع عبر قنوات أبو ظبي الرياضية، دبي الرياضية، الكويت الرياضية، بي إن سبورتس، ومصر إم بي سي.

وجاء تأهل منتخب المغرب إلى النهائي بعد فوزه على الإمارات بثلاثية نظيفة في نصف النهائي، بينما نجح منتخب الأردن في التغلب على السعودية بهدف دون رد، ليضرب موعدًا مرتقبًا بين الفريقين على اللقب.

وكان المنتخب المغربي قد تجاوز في ربع النهائي عقبة سوريا بهدف نظيف، فيما فاز المنتخب الأردني على العراق بنفس النتيجة، ليؤكد الفريقان قوتهما في النسخة الحالية من البطولة.