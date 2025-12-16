قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لماذا لا تؤدى صلاة الجنازة على الشهيد؟.. علي جمعة يوضح حقيقة حياتهم
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة
أمم افريقيا 2025 .. صراع بالمجموعة الثالثة بين نسور قرطاج ونيجيريا وترقب من تنزانيا وأوغندا
السيطرة على حريق شب بقش الأرز في الدقهلية
اليوم.. مصر تواجه نيجيريا في البروفة الأخيرة قبل كأس أمم أفريقيا
مقتل 8 أشخاص بغارات أمريكية على قوارب بشرق المحيط الهادئ
حكم المسح على الخفين بسبب البرد وكيفيته ومدته.. المفتي يوضح
سكك حديد مصر تواصل لقاءات التوعية الميدانية بمتحف السكة الحديد بالقاهرة| صور
أحمد حسن يكشف أسباب خروج منتخب مصر من كأس العرب 2025
توقعات مثيرة.. تونس وصيف مجموعته وجنوب أفريقيا الاختبار الأصعب لمصر
فتح الحركة أمام القطارات بعد رفع الحاويات من أعلى السكة الحديد بطوخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمم افريقيا 2025 .. صراع بالمجموعة الثالثة بين نسور قرطاج ونيجيريا وترقب من تنزانيا وأوغندا

أمم افريقيا
أمم افريقيا


أيام قليلة وتنطلق بطولة الامم الأفريقية، فى نسختها رقم 35 بالمغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر ، حتى 18 يناير المقبل بمشاركة 24 منتخبا .

وتقام البطولة على الأراضي المغربية في نسخة تُعد من بين الأكثر ترقبًا، في ظل التطور الكبير الذي تشهده كرة القدم الأفريقية، وارتفاع سقف الطموحات لدى المنتخبات المشاركة.

وتحمل النسخة الحالية أهمية خاصة، سواء من حيث المستوى الفني المتوقع أو من حيث التنظيم، في ظل امتلاك المغرب بنية تحتية متميزة وملاعب حديثة تستوفي أعلى المعايير الدولية خاصة أن المغرب من الدول التى ستسضيف بطولة كأس العالم 2030 مع اسبانيا والبرتغال .

وتشهد البطولة مشاركة نخبة من النجوم المحترفين في كبرى الدوريات الأوروبية، ما يرفع من القيمة الفنية للمنافسات ويزيد من حدة الصراع على اللقب.


نظام البطولة 
تُقام البطولة بنظام دور المجموعات، حيث يتم تقسيم المنتخبات الـ24 إلى 6 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات.

يتأهل إلى دور الـ16:
أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة
بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.
ثم تُستكمل البطولة بنظام خروج المغلوب بداية من دور الـ16، مرورًا بربع النهائي ونصف النهائي، وصولًا إلى المباراة النهائية التي تحدد بطل القارة.

ويواصل موقع صدي البلد نشر قوائم المنتخبات بالكامل من خلال نشر قوائم كل مجموعة والصراع المنتظر فى كل مجموعة .. وفي المجموعة الثالثة يتجدد الصراع بين نسور قرطاج والنسور النيجيرية من أجل خطف بطاقة التأهل وسط تأهب من تنزانيا وأوغندا .

قوائم المجموعة الثالثة :
قائمة نيجيريا 
حراسة المرمى: ستانلي نواوبالي - ماس أوباسوجي - فرانسيس أوزوهو

الدفاع: كالفن باسي - أولواسيميلوجو أجايي - برايت أوسايي صامويل - برونو أونييمايتشي - تشيدوزي أوازيم - زايدو سانوسي - إيجوه أوجبو - ريان أليبيوسو
الوسط: أليكس إيوبي - فرانك أونيكا - ويلفريد نديدي - رافائيل أونييديكا - توشوكوو ننادي - فيسايو ديلي باشيرو - إيبينيزر أكينسانميرو - عثمان محمد
الهجوم: أديمولا لوكمان - صامويل تشوكويزي - فيكتور أوسيمين - سيمون موسى - تشيديرا إجوكي - أكور آدامز - بول أونواتشو - سيريل ديسرز - سالم فاجو لاوال

قائمة تونس 
حراسة المرمى: أيمن دحمان – بشير بن سعيد – نور الدين فرحاتي – صبري بن حسن
الدفاع: ياسين مرياح – منتصر الطالبي – ديلان برون – آدم عروس – نادر الغندري – محمد بن علي – يان فاليري – علي العبدي – مرتضى بن وناس – علي معلول
الوسط: إلياس السخيري – حسام تقا – فرجاني ساسي – محمد علي بن رمضان – إسماعيل الغربي – نعيم السليتي – محمد الحاج محمود – حنبعل المجبري
الهجوم: إلياس سعد – سيف الدين الجزيري – فراس شواط – حازم المستوري – سباستيان تونكتي – إلياس العاشوري

قائمة أوغندا
حراسة المرمى: ماجولا سليم عمر، أونيانجو دينيس، أليونزي نافيان، لوكواجو تشارلز.
خط الدفاع: سيبيك توبي، كابرودوسي إليو، أوبيتا جوردان، تورش روجرز، كايندو عبد العزيز، موليم إيزاراك، أواني تيموثي، أووري ديفيد، موكونداني هيلاري.
خط الوسط: سماكولا كينيث، أوشو خالد، سسيكيغاندا رونالد، بياروهانجا بوبوسي، الحسن بابا.
خط الهجوم: أوكيلو ألان، ميلفين لورنزن، موتيابا ترافيس، أوميدي دينيس، ماتو روجرز، مباندي ريجان، سيموجابي جود، إيكيبازو أوتشيكو، موكوالا ستيفن، بوجير جيمس، أهيمبيسيبوي إيفان، كويكيريزا شفيق نانا.
قائمة تنزانيا 
حراسة المرمى: يعقوب سليمان - حسين مسالانجا - زبيري فوبا
الدفاع: باكاري مومنيتو - شوماري كابونبي - لوساجو موايكيندا - محمد حسين - نيكسون كيبابيجي - ألفونس مكابولي - ويلسون نانج - نوفاتوس ديسماس - كيلفين ناشون - باسكال مسيندو - هاجي منوجا - ديكسون جوب
الوسط: إبراهيم عبد الله - حبيب إيدي - تارين آلوش - تشارلز مومبوا - موريس أبراهام - فيصل سالم - أحمد بيبينو - عبدول سليمان - إيدي سليماني
الهجوم: مبوانا ساماتا - إلياس ماجولي - شوماري لاوي - سيمون مسوفا

الامم الأفريقية بطولة كأس العالم الدوريات الأوروبية نيجيريا تونس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غدا بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|تفاصيل عاجلة

الحكومة

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهؤلاء في بداية العام الجديد

عداد الكهرباء

باق 15 يوما.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

كارت الكهرباء

خطأ شائع يتسبب في نفاد رصيد كارت الكهرباء سريعًا

عمرو أديب

أومال الإسفاف إيه؟ عمرو أديب يهاجم محمد صبحي بسبب فيلم "الست"

الزيت المستعمل

زيت الطعام المستعمل بيروح فين؟.. رئيس شعبة الزيوت يرد بإجابة صادمة

الإنفلونزا - ارشيفية

الصحة تعلن الدواء المستخدم مع حالات الإنفلونزا والجرعات للكبار والصغار والحوامل

الأرصاد

الشتاء يطرق الأبواب بقوة.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس غدا

ترشيحاتنا

حساسية الأنف

أعراض حساسية الأنف وطرق علاجها.. متى تكون خطيرة؟

القشرة

من غير مواد كيميائية .. 10 طرق طبيعية لعلاج قشرة الرأس

طريقة عمل بطاطس بيوريه بحشوة البيتزا

طريقة عمل بطاطس بيوريه بحشوة البيتزا

بالصور

عودة الجرأة.. أفضل 5 ألوان سيارات في 2025

أفضل 5 ألوان سيارات في 2025
أفضل 5 ألوان سيارات في 2025
أفضل 5 ألوان سيارات في 2025

فيديو

رسالة ريهام سعيد للعوضي

متنساش سبب وصولك.. ريهام سعيد تهاجم تصريحات العوضي وتطالبه برد الجميل

مواليد الثمانينات

كبار السن.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينيات لهذه الفئة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد