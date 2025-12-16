قافلة «زاد العزة» الـ95 تنطلق إلى غزة محمّلة بأكثر من 8 آلاف طن مساعدات

قال كريم كمال، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من معبر رفح البري، إن اليوم يشهد انطلاق القافلة رقم 95 من «زاد العزة» من مصر إلى قطاع غزة، بإجمالي مساعدات إنسانية وإغاثية يتجاوز 8 آلاف طن، في إطار الجهود المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني.

مساعدات غذائية وطبية متنوعة

وأوضح المراسل أن القافلة تضم نحو 3900 طن من الدقيق والسلال الغذائية، إلى جانب كميات كبيرة من المستلزمات الطبية وأدوات النظافة الشخصية، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر داخل القطاع.

مستلزمات إغاثية للنازحين

وأشار كريم كمال إلى أن القافلة تشمل أيضًا حوالي 2900 طن من المستلزمات الإغاثية، من بينها الأغطية والبطاطين والخيام الإيوائية، خاصة في ظل التحذيرات الأممية من تدهور الأوضاع الإنسانية بسبب موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي يشهدها قطاع غزة منذ نحو 10 أيام، والتي تهدد حياة النازحين داخل الخيام.

وقود لتشغيل المستشفيات

وأضاف أن القافلة تحمل قرابة 1200 طن من مشتقات المواد البترولية، المخصصة لتشغيل المستشفيات داخل القطاع، والمساهمة في توليد الكهرباء والإنارة، بما يدعم استمرار الخدمات الحيوية في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

استمرار التنسيق رغم الأمطار

وأكد مراسل «إكسترا نيوز» استمرار التنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني لإدخال المساعدات إلى القطاع، مشيرًا إلى إصرار فرق الإغاثة على تسيير القافلة رغم تعرض مدينتي رفح والعريش لأمطار غزيرة وصلت في بعض المناطق إلى حد السيول، حيث انطلقت الشاحنات منذ السادسة صباحًا في اتجاه منفذ كرم أبو سالم تمهيدًا لدخولها الأراضي الفلسطينية.