وزير الرياضة: أكاديمية «شباب بلد» استثمار حقيقي في طاقات الشباب وبوابة لربطهم بالتعليم وسوق العمل
قبل ساعات من حفل «ذا بيست».. طبيب فريق ألماني يحصد جائزة اللعب النظيف من فيفا بعد إنقاذ مشجع
101 مقعد في انتظار الحسم.. تفاصيل جولة الإعادة لانتخابات المرحلة الثانية
حورية فرغلي: الفن شقلب حياتي ومكنتش اعرف أن الشهرة سيئة لهذه الدرجة
خاص| التفاصيل الكاملة لموافقة ديانج على تجديد عقده مع الأهلي
مصر تهنئ مملكة البحرين بمناسبة يوم الاستقلال
المفتي: فلسطين قضية كل حرٍّ.. والفتوى جسر بين الواجب الشرعي والإنساني
زيادة الكهرباء والسلع في يناير 2026.. ما قرار الحكومة؟ | الحقيقة كاملة
الست ليست بخيلة.. جمال بخيت يدافع عن أم كلثوم
أرقام محمد صلاح قبل حفل الفيفا "ذا بيست "
«أمهات مصر»: تكرار وقائع التحرش بأطفال المدارس ناقوس خطر يستدعي تحركًا عاجلًا
5 ساعات من الرعب.. تفاصيل سقوط 6 حاويات من قطار بضائع بالقليوبية وتضرر منازل الأهالي.. صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبيها

أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبينها
أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبينها
أسماء عبد الحفيظ

العلاقات الزوجية تحتاج إلى الوعي والمجهود المشترك للحفاظ على الحب والاستقرار، لكن هناك أخطاء شائعة يمكن أن تدمر العلاقة تدريجيًا إذا لم يتم الانتباه لها:

أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبينها

أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبينها

فى إطار هذا حذر الدكتور محمد هاني أخصائى الصحة النفسية واستشارى العلاقات الأسرية، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، من أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين تشمل ما يلي:

1. قلة التواصل

التواصل المفتوح والصادق هو أساس العلاقة الناجحة. عدم التحدث عن المشاعر أو المشاكل يؤدي إلى تراكم الاستياء.
الحل: خصصي وقتًا يوميًا للحوار مع شريكك والاستماع دون مقاطعة.

أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبينها

2. مقارنة الشريك بالآخرين

مقارنة الزوج أو الزوجة بأشخاص آخرين تقلل من احترامه وتشعره بالنقص.
الحل: ركزي على إيجابيات شريكك واحتفلي بالإنجازات الصغيرة.

3. تجاهل الاحتياجات العاطفية

الاعتناء بالمشاعر أهم من الاهتمام بالماديات فقط.
الحل: كوني حاضرة عاطفيًا، واظهري الامتنان والتقدير دائمًا.

4. الغضب والانفعال المستمر

الانفعال الزائد والمجادلات الدائمة يخلق جوًا من التوتر.
الحل: تعلمي إدارة الغضب، وتأخذي وقتك قبل الرد على أي موقف صعب.

5. فقدان الاهتمام بالمظهر أو التجديد

الروتين اليومي يمكن أن يضعف جاذبية العلاقة إذا توقف أحد الطرفين عن الاهتمام بنفسه.
الحل: استمري في الاهتمام بالمظهر والتجديد بينكما، سواء بالكلام الحلو أو مظهر أنيق.

