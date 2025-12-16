أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبيها

العلاقات الزوجية تحتاج إلى الوعي والمجهود المشترك للحفاظ على الحب والاستقرار، لكن هناك أخطاء شائعة يمكن أن تدمر العلاقة تدريجيًا إذا لم يتم الانتباه لها:

أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبينها

فى إطار هذا حذر الدكتور محمد هاني أخصائى الصحة النفسية واستشارى العلاقات الأسرية، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، من أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين تشمل ما يلي:

1. قلة التواصل

التواصل المفتوح والصادق هو أساس العلاقة الناجحة. عدم التحدث عن المشاعر أو المشاكل يؤدي إلى تراكم الاستياء.

الحل: خصصي وقتًا يوميًا للحوار مع شريكك والاستماع دون مقاطعة.

2. مقارنة الشريك بالآخرين

مقارنة الزوج أو الزوجة بأشخاص آخرين تقلل من احترامه وتشعره بالنقص.

الحل: ركزي على إيجابيات شريكك واحتفلي بالإنجازات الصغيرة.

3. تجاهل الاحتياجات العاطفية

الاعتناء بالمشاعر أهم من الاهتمام بالماديات فقط.

الحل: كوني حاضرة عاطفيًا، واظهري الامتنان والتقدير دائمًا.

4. الغضب والانفعال المستمر

الانفعال الزائد والمجادلات الدائمة يخلق جوًا من التوتر.

الحل: تعلمي إدارة الغضب، وتأخذي وقتك قبل الرد على أي موقف صعب.

5. فقدان الاهتمام بالمظهر أو التجديد

الروتين اليومي يمكن أن يضعف جاذبية العلاقة إذا توقف أحد الطرفين عن الاهتمام بنفسه.

الحل: استمري في الاهتمام بالمظهر والتجديد بينكما، سواء بالكلام الحلو أو مظهر أنيق.