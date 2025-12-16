محافظ أسوان: موافقة التأمين الصحي على صرف العلاج لأصحاب الأمراض المزمنة كل شهرين بدلاً من شهر واحد

فى بشرى سارة لأهالى المحافظة ، كشف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عن موافقة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل على صرف العلاج للحالات من أصحاب الأمراض المزمنة كل شهرين بدلاً من شهر واحد .

مقدماً شكره للتعاون المثمر والبناء مع الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل ، وأيضاً هيئات الرعاية الصحية والإعتماد والرقابة الصحية لما بذلوه من جهود أثمرت عن تحقيق هذا المطلب الذى سيساهم بشكل مباشر فى تخفيف المعاناة عن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من خلال توفير العلاج لفترات أطول دون الحاجة إلى التردد المستمر على المواقع الصحية ، حيث يأتى ذلك ضمن النهج الذى يتم إتباعه من أجل تطوير الخدمات الطبية والإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطن الأسوانى وتلبية إحتياجاته بالشكل المطلوب.

جاء ذلك أثناء الإجتماع الطارئ الذى ترأسه محافظ أسوان لبحث تطوير آليات العمل داخل المنظومة الصحية ، وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والدكتور محمد عبد الهادى مدير فرع هيئة الرعاية الصحية، هدى القاضى مدير فرع الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية ، والدكتور مصطفى أبو المجد مدير فرع هيئة التأمين الصحي الشامل ، والدكتور محمد سعيد وكيل وزارة الصحة.

جهود متنوعة

وعقب إستماعه إلى المعوقات والإحتياجات والمطالب الخاصة بكل قطاع ، أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن إيجاد نظام عمل موحد وتطوير أساليب التعاون بين الهيئات الصحية المعنية هو الهدف الرئيسى للمرحلة الحالية وبما يسهم فى تقديم خدمات طبية عالية الجودة فى أسرع وقت ممكن مما يعزز ثقة أهالينا من المرضى والمواطنين فى منظومة التأمين الصحى الشامل .

ووجه المحافظ بالتعامل معها وإيجاد الحلول المناسبة لها لضمان إنتظام تقديم الخدمة وتحقيق أفضل إستجابة لمتطلبات المرضى وذلك من خلال إتخاذ مجموعة من الإجراءات السريعة وعلى رأسها مراعاة قيام فرع هيئة الرعاية الصحية بصرف الأدوية المزمنة لمدة شهرين بدلاً من شهر واحد وذلك للتسهيل على المرضى وضمان إستقرار حالتهم الصحية .

وفى نفس السياق كلف إسماعيل كمال بأهمية إتخاذ الإجراءات اللازمة إنشاء وتخصيص عدد 3 صيدليات تجارية جديدة لتوفير جميع أنواع الأدوية والعلاج المطلوب للمواطنين ، فضلاً عن الموافقة على صرف علاج (البلافيكس) لمرضى القلب بمركز مجدى يعقوب ، علاوة على تسريع وتيرة العمل للإنتهاء من مستشفى التأمين الصحى جنوب أسوان والبدء فى تشغيلها بأقرب وقت لتكون إضافة قوية لدعم منظومة تقديم الخدمات الصحية والعلاجية .

ووجه المحافظ مدير فرع هيئة التأمين الصحى الشامل بالتنسيق مع هيئة الرعاية الصحية لتحديد نسبة من الخدمات الطبية بمختلف التخصصات ليتم تحويلها للمراكز الطبية المعتمدة داخل منظومة التأمين الصحى الشامل وذلك فى إطار خطة شاملة للقضاء على قوائم الإنتظار لمختلف الحالات المرضية .