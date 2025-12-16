قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسوان: الاهتمام بذوي الهمم ودعم المحافظة لكافة المبادرات التي تعزز دمجهم وتمكينهم بالمجتمع

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

نظم فرع هيئة الرعاية الصحية بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو تحت رعاية اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان احتفالاً بمناسبة اليوم العالمى لذوى الإعاقة ، وذلك بحضور مسئولى الوحدة المحلية، والإدارة التعليمية، بجانب لفيف من القيادات البرلمانية والطبيعية ، وبمشاركة متميزة لأكثر من 40 طفلا من أبنائنا من ذوى الهمم وأسرهم .

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على دعمه الكامل لكافة الأنشطة والمبادرات الهادفة إلى إدخال البهجة على قلوب أبناءنا من ذوى الهمم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وتمكينهم للحصول على حقوقهم في التعليم والصحة وغيرها من مجالات الدمج المجتمعى التي يكفلها لهم الدستور والقانون.

جهود متنوعة

وأشار إلى أن هذا الإحتفال يعكس تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع المحلي للتأكيد على أن رعاية أبنائنا ذوى الهمم ليست مجرد مناسبة سنوية بل نهج دولة وسياسة مستدامة تتحقق على أرض الواقع تنفيذًا للتوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة توفير الرعاية الصحية والإجتماعية الشاملة، وتعزيز دمج أبناءنا ذوي الهمم في مختلف مناحي الحياة وبما يضمن لهم حياة كريمة ومشاركة فعالة في المجتمع .

 وقد شهدت فعاليات الإحتفال أجواء إنسانية مفعمة بالبهجة، حيث قدم أبناؤنا من ذوي الإعاقة فقرات فنية وإبداعية متميزة نالت إعجاب الحضور وأكدت ما يمتلكه ذو الهمم من طاقات وقدرات حقيقية تستحق الدعم والرعاية، كما تم توزيع هدايا رمزية على الأطفال المشاركين دعمًا لهم وتحفيزاً لمعنوياتهم.

