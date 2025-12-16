حسام حامد يكشف تفاصيل اختياره جهاد حسام الدين فى كارثة طبيعية.. خاص

كشف المخرج حسام حامد تفاصيل اختياره الفنانة جهاد حسام الدين فى مسلسل “كارثة طبيعية” الذى عرضت وحقق نجاحا كبيرا.

وقال حسام حامد فى تصريح خاص لصدى البلد : كنت أبحث عن وجه مصري طبيعي قريب من الناس، جهاد ممثلة موهوبة، عرفت الشخصية ودرستها جيداً، ومن أول لقاء أدركت أنها الأنسب للدور، والعمل ككل مغامرة محسوبة خاصة ثقة الشركة المنتجة في كمخرج فى أولى تجاربه.

مصدر ينفي وجود جزء ثان من المسلسل

من ناحية أخرى مصدر بفريق العمل نفى لـ صدى البلد وجود نية مسبقة لتقديم جزء ثان من العمل، أثناء التصوير، مؤكدا أن فكرة الحديث عن وجود جزء جديد جاءت بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل وحالة التفاعل الكبيرة معه عبر السوشيال ميديا.

ولم يستقر صناع العمل حتى الآن على تقديم جزء ثان من المسلسل، تاركين الأمر للمؤلف أحمد عاطف فياض، وما إذا كان لديه استكمال للحدوتة بنفس القوة التي لفتت نظر الجميع في الجزء الأول.

تدور أحداث مسلسل “كارثة طبيعية” في مزيج بين الكوميديا الواقعية والدراما الاجتماعية، حول شاب من أسرة بسيطة يحاول بناء حياته وسط التحديات اليومية، قبل أن يجد نفسه في مواجهة حدث يغيّر مصير عائلته بالكامل. يشارك في بطولته محمد سلام وجهاد حسام الدين، والعمل من تأليف أحمد عاطف فياض.