نزلت بسببها سورة المجادلة؟ دينا أبو الخير تروي قصة خولة بنت ثعلبة

أكدت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، أن قصة اليوم تتناول الصحابية خولة بنت ثعلبة، وهي من الصحابيات الجليلات من الأنصار، واشتهرت بقصتها مع زوجها أوس بن الصامت حين ظاهر منها، وكان ابن عمها.

وقالت دينا أبو الخير، خلال حديثها في برنامج "وللنساء نصيب" على قناة "صدى البلد"، إن زوجها قال لها: "أنتِ عليَّ كظهر أمي"، ثم خرج وعاد وأراد أن يعاشرها كالأزواج، لكنها رفضت خوفًا من الله.

وأضافت أن خولة بنت ثعلبة جادلت النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت بسببها آيات من القرآن الكريم في سورة “المجادلة”: "قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها".

وأوضحت أن خولة بنت ثعلبة تُعد نموذجًا للمرأة القوية الواعية بحقوقها، حيث سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، مؤكدة أن قصتها تحمل عِظات ودروسًا، وتسهم في حل كثير من المشكلات.