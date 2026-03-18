حزب الله يحاول إرباك منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلي واستنزافها

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن هيئة البث الرسمية الإسرائيلية قالت إن حزب الله أطلق 40 صاروخا ومسيرة نحو المناطق الحدودية الشمالية وصولا إلى حيفا وتصدت إلى بعضها منظومات الدفاع الجوية.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن هذه الأعداد الكبيرة من الصواريخ حذرت المنظومة الأمنية والعسكرية بأنها رصدت تحركات تشير إلى إطلاق رشقات كبيرة من حزب الله والهدف منها إرباك منظومات الدفاع الجوي والعمل على استنزاف منصات الدفاع الجوي الإسرائيلي.

وتابعت أن إسرائيل في هذه الحرب لم تخلي البلدات والمستوطنات الحدودية الشمالية على عكس ما تم في الحرب السابقة، مشيرة إلى أن إسرائيل أكدت أنها لن تسمح لحزب الله لدفع إسرائيل بإخلاء سكان المستوطنات.