وزير التعليم يتفقد 6 مدارس بإدفو في أسوان ويشدد على تعزيز مهارات البرمجة

في إطار زيارة محافظة أسوان، تفقد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، 6 مدارس بإدارة إدفو التعليمية.

وذلك في إطار المتابعة الميدانية والوقوف على مستوى الإنضباط وإنتظام العملية التعليمية.

ورافق الوزير والمحافظ خلال الجولة الدكتور أحمد المحمدى مساعد وزير التربية والتعليم للتخطيط الإستراتيجى والمتابعة ، والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

وتضمنت الجولة التفقدية زيارة مدرسة القنادلة الإبتدائية المشتركة التي تضم 688 طالبا وطالبة، ومدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية التي تضم 430 طالبا وطالبة، ومدرسة إدفو الحديثة الإبتدائية التي تضم 242 طالبا وطالبة، ومدرسة إدفو الثانوية بنين التي تضم 924 طالبا وطالبة ، ومدرسة أم المومنين الإعدادية بنات التي تضم 790 طالبا وطالبة ومدرسة إدفو الثانوية بنين.

وقام الوزير محمد عبد اللطيف واللواء دكتور إسماعيل كمال بمتابعة سير اليوم الدراسى داخل فصول مختلف المدارس، والإطلاع على نسب حضور الطلاب، وكراسات الحصة والواجبات المدرسية، وآليات تنفيذ التقييمات الأسبوعية، فضلاً عن الوقوف على مستوى الطلاب فى مهارات القراءة والكتابة، والتأكد من إلتزام المدارس بتطبيق التعليمات والضوابط المنظمة للعملية التعليمية.

جولة تفقدية

وخلال زيارة مدرسة إدفو الثانوية بنين، تفقد الوزير والمحافظ عددًا من الفصول الدراسية، كما أجرى الوزير محمد عبد اللطيف حوارًا مفتوحًا مع طلاب الصف الأول الثانوي حول نظام شهادة البكالوريا المصرية، موضحًا ما يوفره هذا النظام من فرص امتحانية متعددة، ومسارات تعليمية متنوعة تؤهل الطلاب بشكل أفضل للالتحاق بالتعليم الجامعي.

كما حرص الوزير على مناقشة الطلاب حول مادة البرمجة والذكاء الإصطناعي واستمع إلى آرائهم بشأن محتوى المنصة التعليمية " كيريو " ومدى إستيعابهم لها، حيث أكد الطلاب إنجازهم مستويات متقدمة على المنصة.

وفي هذا الإطار، أوضح الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تولى إهتماماً كبيراً بتعزيز مهارات البرمجة والإبتكار وإستخدام الأدوات الرقمية الحديثة لدى الطلاب، مشيراً إلى أن مهارات الذكاء الإصطناعي أصبحت من أكثر المهارات المطلوبة عالمياً، وأن دمجها ضمن المناهج التعليمية يمثل خطوة محورية فى تطوير منظومة التعليم المصرى.

وأشاد الوزير بحالة الإنضباط وإنتظام العملية التعليمية داخل مدارس المحافظة، والجهود المبذولة لضبط سير العام الدراسى ، معرباً عن تقديره لجهود المحافظة في تطوير العملية التعليمية.

ومن جانبه، ثمّن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود وزير التربية والتعليم فى دعم وتطوير المنظومة التعليمية، مؤكداً أن هذه الجهود إنعكست بشكل إيجابى على مستوى الأداء داخل المدارس ، مؤكداً حرص المحافظة على توفير كافة الإمكانيات، وبذل أقصى الجهود الممكنة للإرتقاء بالعملية التعليمية، وتهيئة المناخ المناسب أمام الطلاب لزيادة التحصيل الدراسى.