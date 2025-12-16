قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التربية والتعليم ومحافظ أسوان يتفقدان 6 مدارس بإدارة إدفو
قافلة «زاد العزة» الـ95 تنطلق إلى غزة محمّلة بأكثر من 8 آلاف طن مساعدات
أحمد حسن يعلن عن مفاجأة لجماهير الزمالك
الزمالك على صفيح ساخن| إدارة النادي تواجه التحقيقات.. وأزمة الأرض تهدد مستقبل القلعة البيضاء
رئيس ضمان الجودة: التعليم الأزهري ركيزة علمية وثقافية أصيلة في مصر والعالم الإسلامي
الزمالك معلقا على أزمة أرض أكتوبر: نثق في المؤسسات المصرية
الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد وأمطار متفاوتة الشدة حتى الثلاثاء
رحلات حج وعمرة وهمية.. القبض على المسئولين عن 26 شركة سياحية غير مرخصة
أبناء الجوهري.. إسلام صادق يعلق علي تأهل منتخب الأردن لنهائي كأس العرب
بي بي سي: رحلات إبستين إلى بريطانيا شملت ضحايا تعرضن لانتهاكات واعتداءات
الإفتاء تكشف تفاصيل التعاون مع القومي للطفولة لتعزيز الوعي المجتمعي
محافظ البنك المركزي: سنواصل دعم المبادرات الصحية
محافظات

وزير التعليم ومحافظ أسوان يتفقدان مدرسة الشهيد عمرو فريد للغات ويشيدان بالانضباط المدرسي

أسوان
أسوان
إبراهيم الشاذلى

قام محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بزيارة مدرسة الشهيد عمرو فريد عبد الظاهر المتمبزة للغات التابعة لإدارة أسوان التعليمية، وذلك فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير العملية التعليمية والوقوف على مستوى الإنضباط داخل مدارس المحافظة.

وقام الوزير والمحافظ ، يرافقهما الدكتور أحمد المحمدى مساعد وزير التربية والتعليم للتخطيط الإستراتيجى والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، بمشاركة طلاب المدرسة التى تضم 805 طلاب طابور الصباح ، ومتابعة نسب الحضور والغياب للتأكد من انتظام العملية التعليمية وتطبيق القواعد المنظمة لها.

وخلال الزيارة، أشاد الوزير محمد عبد اللطيف بالإلتزام والانضباط المدرسي، كما أشاد بمعلمي المدرسة ودورهم في بناء شخصية الطلاب.

ومن جانبه أشاد الدكتور إسماعيل كمال بجهود وزارة التربية والتعليم فى تطوير المنظومة التعليمية، مؤكداً على دعم المحافظة الكامل للعملية التعليمية وتوفير المناخ المناسب داخل المدارس بما يساهم فى الإرتقاء بمستوى التعليم وتحقيق مستقبل أفضل للطلاب .

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم أسوان

بعد مهاجمتها أحمد العوضي.. 5 صور لـ رضوى الشربينى تثير الجدل

ماذا تفعل إذا شعرت بأعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس في المنزل

5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة

أعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس متى تكون الإصابة خطيرة

