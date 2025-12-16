قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

أحمد سعد ونجوم الفن يشاركون في إطلاق "فلو بارك" أضخم مشاريع "فلو ديفلوبمنتس" بالعبور.. صور

إطلاق "فلو بارك" أضخم مشاريع "فلو ديفلوبمنتس" بالعبور
إطلاق "فلو بارك" أضخم مشاريع "فلو ديفلوبمنتس" بالعبور

إحتفل المهندس عماد سمير  والمهندس أسامة روماني الشريكان المؤسسان لشركة فلو ديفلوبمنتس بإطلاق "فلو بارك" أحدث وأضخم مشاريع  " FLOW DEVELOPMENTS"  بمدينة العبور وسط أجواء لايف عالمية وبحضور  أحمد سمير واحمد سامي مؤسسا شركة سكيل اب للاستشارات التسويقية والبيعيه  بالإضافة الى عدد كبير من نجوم الفن و والإعلام والمشاهير من مختلف المجالات.

أحمد سعد  يحي الحفل 


أحيا الحفل النجم أحمد سعد والمطربة اللبنانية لولا جفان وإدوارد ومحمد نور وقام بتقدم فقرات الحفل الاعلامي خالد عليش وبتنظيم عالمي للمنتج ياسر الحريري.

وكان ضمن الحضور من نجوم الفن بشرى ومي سليم ورنا سماحة والاعلامية نانسي مجدي وغيرهم.

وتخلل الإحتفال كلمة لمجلس إدارة "فلو ديفلوبمنتس" أكدوا خلالها على ان مدينة العبور تستعد لمرحلة جديدة من التطور العمراني، مع شركة FLOW DEVELOPMENTS بمشروع "فلو بارك" السكني الأضخم، وذلك استكمالًا لمسيرة طويلة من الخبرة تمتد منذ عام 2006، وبسجل حافل يضم أكثر من 100 مشروع مكتمل وقائم في مختلف أحياء المدينة.

واضافوا ان  مشروع "فلو بارك"  الجديد للشركة  يقع فى الحي الثالث بمدينة العبور وفي موقع متميز بجوار نادي سيتي كلوب(CITY CLUB) ، وعلى ثلاثة محاور رئيسية تُعد من أهم طرق الربط والحركة داخل المدينة.

ويأتي المشروع بتصميم معماري حديث، يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مفهوم السكن من خلال تقديم إطلالات مفتوحة لجميع الوحدات على أول وأكبر Green River داخلي داخل المشروع.

ويقام مشروع "فلو بارك" على مساحة 25 فدانًا جرى تخطيطها بعناية لضمان أعلى مستويات الراحة والانسيابية، مع توفير باقة واسعة من الخدمات المتكاملة، تشمل حمامات السباحة، ومناطق الألعاب المخصصة للأطفال، ومولًا تجاريًا–إداريًا–طبيًا، إضافة إلى ATM Center، و جراجات تحت الأرض (Underground Parking)، وغيرها من الخدمات التي تلبي احتياجات السكان وتدعم جودة الحياة داخل المشروع وبمساحات تناسب كل العملاء من 80 متر الي 210 متر من اول غرفة – غرفتين – 3 غرف بالإضافة إلى SKY VIEW VILLA AND GARDEN HOUSE VILLA

وبهذا الإطلاق، تؤكد FLOW DEVELOPMENTS التزامها بتقديم منتج عقاري يليق بمدينة العبور، ويرتقي بمعايير السكن الحديث، ويمثل فصلًا جديدًا في مستقبلها العمراني.

ناديه الجندي وفريال يوسف

هيفاء وهبي

