بالصور .. أحمد سعد يتألق في التجمع.. وإدوارد ولولا جفان يخطفان الأنظار بـ "عاجبني"

أحيا النجم أحمد سعد حفلا غنائيا ضخما داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة بحضور عدد من نجوم الفن منهم بشرى، إدوارد ،محمد نور ،مي سليم، رنا سماحة والاعلامية نانسي مجدي وغيرهم من المشاهير.



حضر سعد بكامل اناقته ولياقته البدنيةعقب تمام تعافيه من وعكته الصحية الأخيرة وكان في استقباله القائمين على الحفل عماد سمير وأسامة الروماني "فلو" ومنظم الحفل المنتج ياسر الحريري.

وصعد سعد على خشبة المسرح وسط أجواء حماسية وحفاوة كبيرة من الجمهور واشعل الحفل بعدد كبير من أغانيه الطربية والرومانسية المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني بالإضافة الى بعض اغاني البومه الأخير"حبيبنا" و "تاني" و "أخويا" وقدم للمرة الأولي ريمكس مبهر لاغنية "صدقيني لو بأيدي".

وشاركت في إحياء الحفل النجمة اللبنانية لولا جفان التى خطفت الأنظار بالعديد من الأغاني الاستعراضية والرومانسية منها "ما فيش كده" بالاضافة الى "ما بلاش اللون ده معانا" لعدوية و"شيكولاته" لفاطمة عيد .

كما حرصت على تقديم الدويتو الشهير لها "عاجبني" بمشاركة ادوارد وسط المزيد من اجواء البهجة.

كما قدم النجم محمد نور عدد من أغانيه المميزة مجاملة لأصدقائه عماد سمير وأسامة الروماني وأحمد سمير وأحمد سامي وتهنئة ب "فلو بارك" والتنظيم المبهر ل ياسر الحريري.



وشارك في إحياء اولي فقرات الحفل ال dj عمرو سو و مصمم المؤثرات البصرية وال fire works أمير جمعه.