قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شقيق شيرين عبد الوهاب يثير الجدل: الكلمة كأنها قلم نزل على وشي
أحمد موسى: 200 شركة مصرية شاركت في تنفيذ ميناء السخنة
منتخب مصر يمنح تريزيجيه راحة لهذا السبب ..تفاصيل
تصويت أممي كاسح يجدد التأكيد على حق الفلسطينيين في تقرير المصير
شق قانوني وانقسام المجلس ومساندة وزارية.. هل يخرج الزمالك من النفق المظلم أم تتفاقم الأزمة؟
بعد تصريحات الوزير .. ننشر أسعار الكهرباء 2026
أمين الإفتاء: البيع بالتقسيط ليس ربا إذا توافر شرطين أساسيين
تعاون جديد بين الداخلية والنيابة العامة للتخلص الآمن من المضبوطات المخدرة
تفاصيل اصطدام قطار ركاب بسيارة محملة بأعمدة إنارة بمطروح
قدم مصرية في الفضاء.. ما مميزات إطلاق القمر الصناعي المصري SPNEX؟
هجوم دموي في ريف إدلب.. داعش يتبنى استهداف دورية للأمن الداخلي وسقوط قتلى وجرحى
أحمد موسى: مصر لن تتسامح في نقطة مياه واحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لماذا تزداد الأمراض التنفسية في الشتاء؟ طبيب يوضح الأسباب الخفية

لماذا تزداد الأمراض التنفسية في الشتاء؟
لماذا تزداد الأمراض التنفسية في الشتاء؟
أسماء عبد الحفيظ

لماذا تزداد الأمراض التنفسية في الشتاء؟ مع بداية فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، يلاحظ كثيرون تزايدًا ملحوظًا في الإصابة بنزلات البرد والكحة والتهابات الصدر، حتى بين أشخاص لا يعانون مشكلات صحية مزمنة.

لماذا تزداد الأمراض التنفسية في الشتاء؟ 

هذا التكرار يطرح سؤالًا مهمًا: لماذا ترتفع معدلات الأمراض التنفسية تحديدًا في الشتاء؟ وهل البرودة وحدها هي السبب؟ يوضح الأطباء أن هناك عوامل خفية تلعب دورًا أكبر مما نتصور.

البرودة لا تُمرض لكنها تفتح الباب

يؤكد الأطباء أن الطقس البارد في حد ذاته لا يسبب المرض، لكنه يضعف خط الدفاع الأول في الجهاز التنفسي. الهواء البارد والجاف يؤدي إلى جفاف الأغشية المخاطية في الأنف والحلق، وهي المسؤولة عن حجز الفيروسات والبكتيريا ومنع دخولها للجسم. ومع جفافها، تصبح أقل قدرة على أداء وظيفتها، ما يسهل العدوى.

الفيروسات تنشط في الشتاء

من الأسباب الخفية أيضًا أن كثيرًا من الفيروسات التنفسية، مثل فيروسات نزلات البرد والإنفلونزا، تنشط وتعيش لفترات أطول في درجات الحرارة المنخفضة، كما أن الرطوبة المنخفضة في الشتاء تساعد هذه الفيروسات على الانتقال بسهولة عبر الهواء، خاصة في الأماكن المغلقة.

الأماكن المغلقة وقلة التهوية

في الشتاء، يميل الناس إلى إغلاق النوافذ والبقاء لفترات طويلة في أماكن مغلقة طلبًا للدفء. هذا السلوك يزيد من فرص انتقال العدوى، خصوصًا في المنازل المزدحمة ووسائل المواصلات والمدارس، الهواء غير المتجدد يسمح للفيروسات بالبقاء عالقة لفترات أطول، ما يرفع احتمالات الإصابة.

ضعف المناعة الموسمي

يشير الأطباء إلى أن الجهاز المناعي قد يضعف نسبيًا في الشتاء لعدة أسباب، منها قلة التعرض لأشعة الشمس، ما يؤدي إلى انخفاض مستويات فيتامين د، وهو عنصر مهم لدعم المناعة. كما أن قلة الحركة وزيادة الخمول في الجو البارد تؤثر سلبًا على كفاءة الجسم الدفاعية.

التدفئة الجافة وتأثيرها على الصدر

استخدام وسائل التدفئة داخل المنازل، خاصة تلك التي تعتمد على الهواء الساخن، يسبب جفاف الجو، ما يؤدي إلى تهيج الشعب الهوائية وزيادة فرص الالتهاب، هذا الأمر يكون أكثر وضوحًا لدى مرضى الربو والحساسية الصدرية، حيث تزداد لديهم نوبات السعال وضيق التنفس في الشتاء.

تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة

لماذا تزداد الأمراض التنفسية في الشتاء؟ 

الانتقال السريع من جو دافئ إلى هواء بارد، سواء بالخروج من المنزل أو التعرض للتيارات الهوائية، يربك الجهاز التنفسي ويجعله أكثر عرضة للالتهابات. هذه التغيرات المفاجئة تؤثر أيضًا على الأوعية الدموية في الأنف والحلق، ما يقلل من كفاءة المناعة الموضعية.

من هم الأكثر عرضة للإصابة؟

بحسب الأطباء، هناك فئات تتأثر أكثر بالأمراض التنفسية في الشتاء، وهم الأطفال، وكبار السن، ومرضى الربو وأمراض الصدر، إضافة إلى أصحاب المناعة الضعيفة والمدخنين.

كيف نقلل خطر الإصابة؟

لماذا تزداد الأمراض التنفسية في الشتاء؟ 

للوقاية من أمراض الشتاء التنفسية، ينصح الأطباء بالاهتمام بتدفئة الجسم جيدًا، وتهوية المنازل يوميًا ولو لفترات قصيرة، والإكثار من شرب السوائل الدافئة، والحفاظ على نظافة اليدين، وتناول غذاء متوازن غني بالفيتامينات. كما يُنصح بعدم إهمال أي أعراض تنفسية تستمر لفترة طويلة.

يوضح الأطباء أن فهم الأسباب الخفية وراء انتشار الأمراض التنفسية في الشتاء هو الخطوة الأولى للوقاية منها، فالتعامل الذكي مع الطقس البارد قد يجنب الكثيرين معاناة متكررة كل عام.

الأمراض الأمراض التنفسية الأمراض التنفسية في الشتاء طبيب يوضح الأسباب الخفية لماذا تزداد الأمراض التنفسية في الشتاء فصل الشتاء انخفاض درجات الحرارة لماذا ترتفع معدلات الأمراض التنفسية تحديدًا في الشتاء الفيروسات الشتاء الفيروسات تنشط في الشتاء الأماكن المغلقة الأماكن المغلقة وقلة التهوية ضعف المناعة انخفاض مستويات فيتامين د تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة من هم الأكثر عرضة للإصابة كيف نقلل خطر الإصابة مشكلات صحية مزمنة جفاف الأغشية المخاطية جفاف الأغشية المخاطية في الأنف جفاف الأغشية المخاطية في الأنف والحلق والإنفلونزا الطقس البارد أمراض الشتاء التنفسية شرب السوائل الدافئة مرضى الربو أمراض الصدر أصحاب المناعة الضعيفة بنزلات البرد والكحة التهابات الصدر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل.. تفاصيل عاجلة الآن

المستشار محمد الحمصاني

لا إضرار بالسكان ومصادر رزقهم.. الحكومة تعلن خطة تطوير منشأة ناصر

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

أرشيفية

حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية

أسعار الذهب اليوم الاثنين

ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام؟

أرشيفية

طب شرعي وكلبشات .. تطورات قتل شاب شقيقته خنقا بسبب علاقة حرام بالعمرانية

فيروس

المصاب يقعد في البيت.. تفاصيل جديدة بشأن الأمراض التنفسية المنتشرة حاليا

ترشيحاتنا

النائبة هايدي المغازي

برلمانية: مصر نموذج متقدم في تعزيز حقوق الإنسان وحماية الحريات الأساسية

مطرقة محكمة

كيف يواجه القانون نشر المحتوى الخادش للحياء؟ تفاصيل

النائب فيصل أبو عريضة

أبو عريضة: إنشاء مركز التجارة الأفريقى بالعاصمة الجديدة يعزز من الاستثمارات الأجنبية

بالصور

مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟.. الإفتاء تضع النقاط على الحروف

مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف
مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف
مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف

نغم صالح وحليم وتوتي في تعاون موسيقي مميَّز بحلقة جديدة من الموسم السادس لـ “مزيكا صالونات”

مزيكا صالونات
مزيكا صالونات
مزيكا صالونات

شراكة جديدة بين فورد ورينو لإنعاش المبيعات الأوروبية

فورد ورينو
فورد ورينو
فورد ورينو

لماذا تزداد الأمراض التنفسية في الشتاء؟ طبيب يوضح الأسباب الخفية

لماذا تزداد الأمراض التنفسية في الشتاء؟
لماذا تزداد الأمراض التنفسية في الشتاء؟
لماذا تزداد الأمراض التنفسية في الشتاء؟

فيديو

الفنانة ياسمينا المصري

الفنانة ياسمينا المصري تتقدم ببلاغ رسمي لهذا السبب

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

المزيد