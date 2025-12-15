رئيس جهاز تنمية مدينة بدر يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق

بناءاً على توجيهات المهندس شريف الشربينى وزير الاسكان والمهندس عمار مندور نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية و الانشاءات والمهندس أحمد عمران نائب رئيس الهيئة لقطاع للمرافق بالمحافظة على الشكل الحضاري ومتابعة الاعمال الجارية بالمدن الجديدة.

حيث تابع المهندس أمين رئيس جهاز تنمية مدينة بدر أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق بالمدينة حيث تفقد مواقع العمل واطّلع على معدلات التنفيذ على أرض الواقع في إطار خطة شاملة للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين السيولة المرورية.

وخلال الجولة أصدر توجيهات حاسمة بتكثيف الأعمال والالتزام الكامل بالجداول الزمنية والمواصفات الفنية مؤكدًا لن نسمح بأي تأخير أو تقصير في أعمال تطوير الطرق وأي شركة غير ملتزمة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضدها دون تهاون حفاظًا على المال العام وحقوق المواطنين

وفي السياق ذاته صرّح المهندس حسن الخياط نائب رئيس الجهاز للطرق بأن الأعمال تسير بمعدلات متسارعة وفق خطة زمنية محددة مشددًا على أن المتابعة مستمرة وأنه لا مجال للأخطاء أو التنفيذ غير المطابق للمواصفات مؤكدًا أن الطرق سيتم تسليمها بأعلى جودة ممكنة.

ومن جانبه أكدت الدكتورة ريهام حسن نائب رئيس الجهاز للكهرباء أن هناك تنسيقًا كاملًا مع قطاع الطرق لتنفيذ أعمال شبكات الكهرباء والإنارة العامة بالتوازي مع التطوير موضحًا أن جميع أعمال الإنارة تُنفذ وفق أحدث المعايير الفنية ولن يتم استلام أي أعمال إلا بعد التأكد من جاهزيتها الكاملة لضمان سلامة المواطنين.

ويؤكد المهندس السيد أمين رئيس الجهاز استمرار الجولات الميدانية والمتابعة اليومية لكافة المشروعات في إطار سياسة الحزم والانضباط وسرعة الإنجاز لتقديم خدمات وبنية تحتية تليق بسكان المدينة.