قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيلم الست.. 9 ملايين جنيه إيرادات وهذه أبرز الانتقادات
شقيق شيرين عبد الوهاب يثير الجدل: الكلمة كأنها قلم نزل على وشي
أحمد موسى: 200 شركة مصرية شاركت في تنفيذ ميناء السخنة
منتخب مصر يمنح تريزيجيه راحة لهذا السبب ..تفاصيل
تصويت أممي كاسح يجدد التأكيد على حق الفلسطينيين في تقرير المصير
شق قانوني وانقسام المجلس ومساندة وزارية.. هل يخرج الزمالك من النفق المظلم أم تتفاقم الأزمة؟
بعد تصريحات الوزير .. ننشر أسعار الكهرباء 2026
أمين الإفتاء: البيع بالتقسيط ليس ربا إذا توافر شرطين أساسيين
تعاون جديد بين الداخلية والنيابة العامة للتخلص الآمن من المضبوطات المخدرة
تفاصيل اصطدام قطار ركاب بسيارة محملة بأعمدة إنارة بمطروح
قدم مصرية في الفضاء.. ما مميزات إطلاق القمر الصناعي المصري SPNEX؟
هجوم دموي في ريف إدلب.. داعش يتبنى استهداف دورية للأمن الداخلي وسقوط قتلى وجرحى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس جهاز تنمية مدينة بدر يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق

جهاز تنمية مدينة بدر
جهاز تنمية مدينة بدر

بناءاً على توجيهات المهندس شريف الشربينى وزير الاسكان والمهندس عمار مندور نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية و الانشاءات والمهندس أحمد عمران نائب رئيس الهيئة لقطاع للمرافق بالمحافظة على الشكل الحضاري ومتابعة الاعمال الجارية بالمدن الجديدة.

حيث تابع المهندس أمين رئيس جهاز تنمية مدينة بدر أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق بالمدينة حيث تفقد مواقع العمل واطّلع على معدلات التنفيذ على أرض الواقع في إطار خطة شاملة للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين السيولة المرورية.

وخلال الجولة أصدر  توجيهات حاسمة بتكثيف الأعمال والالتزام الكامل بالجداول الزمنية والمواصفات الفنية مؤكدًا لن نسمح بأي تأخير أو تقصير في أعمال تطوير الطرق وأي شركة غير ملتزمة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضدها دون تهاون حفاظًا على المال العام وحقوق المواطنين

وفي السياق ذاته صرّح المهندس حسن الخياط نائب رئيس الجهاز للطرق بأن الأعمال تسير بمعدلات متسارعة وفق خطة زمنية محددة مشددًا على أن المتابعة مستمرة وأنه لا مجال للأخطاء أو التنفيذ غير المطابق للمواصفات مؤكدًا أن الطرق سيتم تسليمها بأعلى جودة ممكنة.

ومن جانبه أكدت الدكتورة ريهام حسن نائب رئيس الجهاز للكهرباء أن هناك تنسيقًا كاملًا مع قطاع الطرق لتنفيذ أعمال شبكات الكهرباء والإنارة العامة بالتوازي مع التطوير موضحًا أن جميع أعمال الإنارة تُنفذ وفق أحدث المعايير الفنية ولن يتم استلام أي أعمال إلا بعد التأكد من جاهزيتها الكاملة لضمان سلامة المواطنين.

ويؤكد المهندس السيد أمين رئيس الجهاز استمرار الجولات الميدانية والمتابعة اليومية لكافة المشروعات في إطار سياسة الحزم والانضباط وسرعة الإنجاز لتقديم خدمات وبنية تحتية تليق بسكان المدينة.

المهندس شريف الشربينى وزير الاسكان قطاع التنمية و الانشاءات المهندس أحمد عمران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل.. تفاصيل عاجلة الآن

أمطار

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو

المستشار محمد الحمصاني

لا إضرار بالسكان ومصادر رزقهم.. الحكومة تعلن خطة تطوير منشأة ناصر

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

أرشيفية

حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية

أسعار الذهب اليوم الاثنين

ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام؟

أرشيفية

طب شرعي وكلبشات .. تطورات قتل شاب شقيقته خنقا بسبب علاقة حرام بالعمرانية

فيروس

المصاب يقعد في البيت.. تفاصيل جديدة بشأن الأمراض التنفسية المنتشرة حاليا

ترشيحاتنا

النائبة هايدي المغازي

برلمانية: مصر نموذج متقدم في تعزيز حقوق الإنسان وحماية الحريات الأساسية

مطرقة محكمة

كيف يواجه القانون نشر المحتوى الخادش للحياء؟ تفاصيل

النائب فيصل أبو عريضة

أبو عريضة: إنشاء مركز التجارة الأفريقى بالعاصمة الجديدة يعزز من الاستثمارات الأجنبية

بالصور

مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟.. الإفتاء تضع النقاط على الحروف

مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف
مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف
مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف

نغم صالح وحليم وتوتي في تعاون موسيقي مميَّز بحلقة جديدة من الموسم السادس لـ “مزيكا صالونات”

مزيكا صالونات
مزيكا صالونات
مزيكا صالونات

شراكة جديدة بين فورد ورينو لإنعاش المبيعات الأوروبية

فورد ورينو
فورد ورينو
فورد ورينو

لماذا تزداد الأمراض التنفسية في الشتاء؟ طبيب يوضح الأسباب الخفية

لماذا تزداد الأمراض التنفسية في الشتاء؟
لماذا تزداد الأمراض التنفسية في الشتاء؟
لماذا تزداد الأمراض التنفسية في الشتاء؟

فيديو

الفنانة ياسمينا المصري

الفنانة ياسمينا المصري تتقدم ببلاغ رسمي لهذا السبب

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

المزيد