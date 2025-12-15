رئيس إسكان الشيوخ يدعو الناخبين للمشاركة في الانتخابات

دعا الدكتور أحمد الشعراوي رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ الناخبين بالمشاركة في انتخابات الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب والتي تشمل قطاع القاهرة وجنوب و وسط الدلتا وشرق الدلتا والقناة وجنوب وشمال سيناء.

وقال رئيس لجنة الاسكان والتنمية المحلية والنقل بمجلس الشيوخ علي هامش اجتماع اللجنة أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني وأمر مهم و له نتائج مباشرة علي المواطن المصري.

وأضاف الشعراوي أن المشاركة أمر مهم جدا خاصة مع الضمانات القوية للدولة المصرية ، وأن يكون الصندوق معبرا تعبيرا حقيقيا عن اختيارات المواطن المصري وأن الضمانة في هذا الأمر جاءت من أعلى سلطات الدولة ، وأنه ليس بعد هذا الأمر شيئ آخر وعلي المواطن أن يقوم بواجبه واختيار من يمثله في البرلمان المصري القادم وعلية تحمل نتيجة اختياره.

وأكد الشعراوي ، أن الدولة المصرية وعلي رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي لديها إرادة قوية أن تكون تلك الانتخابات نتيجة مباشرة لاختيارات الشعب ومعبرة عن إرادته ، قائلا : “ والكرة الآن في ملعب المواطن المصري للمشاركة وبقوة في هذا الواجب الوطني”.